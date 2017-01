Presentaciones del concierto de Bienvenida de Trump

E

l concierto de investidura de Donald Trump de la próxima semana contará con la estrella de música country Toby Keith, The Piani Guys y el actor Jon Voight, anunciaron los organizadores del evento.

Los nombres aportan cierto toque de celebridad a una lista de participantes que hasta ahora había contado con pocas estrellas, ante lo cual los organizadores insistían que Trump mismo es la celebridad en jefe para esta toma de posesión.

En el evento “Make America Great Again! Welcome Celebration” del hoy jueves también participarán la banda de rock sureña 3 Doors Down, Lee Greenwood, DJ RaviDrums y The Frontmen of Country, que contará con Tim Rushlow, Larry Stewart y Richie McDonald.

“Haremos algo increíble”, aseguró Trump en un video tuiteado que promociona el concierto. “Eso será realmente fantástico”.

El mismo Trump ofrecerá un discurso en el concierto en el Lincoln Memorial, que los organizadores afirman “servirá como un tributo a uno de nuestros máximos atributos, la transición pacífica de poder partidista”.

Varios prominentes artistas han rechazado su participación en el evento de investidura de Trump, manifestando un desacuerdo con la agenda y estilo del presidente electo.