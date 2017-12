Mayoría de inscritos a Obamacare viven en estados pro Trump

L

a mayoría de las personas que se inscribieron en el mercado seguros de salud creado por la ley de cuidado médico promulgada por el ex presidente Barack Obama vive en estados que favorecieron al presidente Donald Trump en la elección presidencial del año pasado, según un análisis de The Associated Press.

El análisis de las nuevas cifras del gobierno halló que 7,3 millones de los 8,8 millones de personas que se han inscrito para comprar pólizas de gastos médicos con cobertura para el próximo año viven en estados donde Trump triunfó.

Los cuatro estados con las cifras más altas de inscripción son Florida, Texas, Carolina del Norte y Georgia, con casi 3,9 millones de compradores de seguro médico.

El análisis de la AP indica que hay un patrón de beneficios de la ley federal de salud en estados donde el presidente ganó.

El Congreso tendrá esto en mente cuando reanude su periodo de sesiones en enero para comenzar otro segmento del largo debate sobre el sistema de salud.