Lo que usted leyó en Washington Hispanic este 2017

Redacción

Washington Hispanic

ENERO

Se inicia la impetuosa “Era Trump”

El magnate de bienes raíces Donald J. Trump se convirtió el viernes 20 de enero de 2017 en el presidente número 45 de Estados Unidos. Esta jornada histórica fue lo que más impactó en el primer mes del 2017 y dio inicio a lo que sería un año verdaderamente repleto de novedades, controversias y turbulencias.

Ese 20 de enero, al cabo de una polarizada e inolvidable campaña electoral donde superó todos los vaticinios, encuestas y obstáculos, Donald Trump acompañado por toda su familia juramentó finalmente frente a miles de estadounidenses reunidos en las inmediaciones del Congreso. En su discurso, el nuevo presidente prometió solemnemente devolverle el poder al pueblo.

“Las victorias de los políticos no han sido victorias para ustedes, mientras ellos celebraban había poco que celebrar para las familias trabajadoras”, indicó un desafiante Trump durante el tradicional discurso inaugural.

Trump pidió unidad y al mismo tiempo enfatizó que no iba a permitir a los políticos que solo se dediquen a hablar. “El tiempo de hablar terminó, llegó el momento de actuar”.

Con su ingreso a la Casa Blanca se inició un cambio radical del país, llevado de la mano y muchas veces de manera imprevisible por un presidente que ha prometido hacer un “Estados Unidos más grande otra vez”.

Ordena construir “de inmediato” el muro fronterizo

A través de dos decretos ejecutivos firmados el miércoles 25 de enero, el presidente Donald Trump empezó a hacer realidad sus promesas hechas durante la campaña electoral, enfocadas esta vez en el tema migratorio.

Trump dijo que había ordenado la “construcción inmediata” de un muro fronterizo a lo largo de la frontera sur colindante con México, como parte de las acciones para enfrentar el flujo de inmigrantes procedentes de Centroamérica hacia territorio estadounidense.

Horas después, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto canceló la visita a la Casa Blanca que se había programado para reunirse el martes 31 con su contraparte Donald Trump.

Mujeres abarrotan calles de Washington

Decenas de miles de personas concurrieron a la denominada “Marcha de las Mujeres” el sábado 21 de enero, para protestar ante lo que calificaron “la retórica divisionista” del recién electo presidente Donald Trump.

Ese día una gran multitud de mujeres, hombres y niños inundaron las calles aledañas al Capitolio en Washington DC. Los participantes pedían respeto a los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo y otros mostraban su apoyo a la comunidad inmigrante que vive en el país.

“Nuestra dignidad, nuestro carácter, nuestros derechos han sido atacados y una plataforma de odio y división tomó el poder ayer. Pero el presidente no es Estados Unidos… Nosotros somos Estados Unidos y estamos para quedarnos”, dijo la actriz América Ferrara en el acto.

Mueren seis niños en incendio en Baltimore

En un trágico incendio, seis niños murieron el jueves 12 de enero en la madrugada, a consecuencia de un voraz incendio en una casa del noreste de Baltimore, mientras que su madre y otros dos menores de 4 y 5 años de edad lograron escapar pero quedaron en estado crítico.

Los seis cadáveres fueron recuperados de la vivienda, confirmó Roman Clark, portavoz del departamento de bomberos.

Horas antes, Clark había dicho que los menores fallecidos eran dos niños, uno de 9 meses y otro de 2 años; dos mellizas de 3 años, y otras dos niñas de 10 y 11 años.

FEBRERO

Más inmigrantes pueden ser deportados

Las nuevas medidas migratorias difundidas por el gobierno el martes 21 de febrero amplían su enfoque de tal manera que incluyen a más inmigrantes como prioridad para ser deportados.

Esta nueva situación fue elogiada por el liderazgo republicano y funcionarios de la administración Trump pero encontró fuerte resistencia de parte de gran número de líderes de las organizaciones comunitarias y de defensa de los derechos civiles en todo el país.

Las nuevas directrices sobre inmigración pueden incluir a inmigrantes convictos de infracciones de tránsito y también a sospechosos de algún delito, así no hayan sido sentenciados.

Ordena combatir el crimen

El presidente Donald Trump ordenó a su gobierno ampliar sus esfuerzos para combatir la actividad criminal, en la que incluyó a la inmigración ilegal.

Trump firmó el jueves 9 de febrero tres decretos para desmantelar los carteles del crimen trasnacional organizado que operan en territorio estadounidense, reducir los crímenes violentos y diseñar un plan para detener la violencia contra efectivos policiales.

El documento menciona la formulación de cargos criminales por fraude migratorio y fraude de visas como parte de los esfuerzos adicionales para prevenir el funcionamiento de los grupos criminales.

MARZO

Dan estatus temporal a víctimas de incendio

Más de medio centenar de sobrevivientes del mortífero incendio que arrasó en agosto de 2016 uno de los edificios de un complejo habitacional en Silver Spring, Maryland, recibieron documentos de inmigración. Es decir, gozan de un estatus temporal renovable por dos años, que los beneficia para tener acceso a una licencia de conducir y a un permiso de trabajo.

“Es una victoria, no sólo para las víctimas, sino para toda la comunidad”, expresó en marzo la abogada Celia Rivas, coordinadora de los servicios de inmigración del Centro Católico Hispano, quien intercedió por el grupo de sobrevivientes indocumentados para lograr este alivio migratorio.



Un hispano preside el Comité Nacional Demócrata

El sábado 25 de febrero se convirtió en una fecha memorable para la política partidaria del país. Ese día, Tom Pérez fue elegido presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), un cargo al que por primera vez en la historia llega un líder de origen hispano.

Pérez, de 55 años, nació en Buffalo, Nueva York, de padres dominicanos. En declaraciones exclusivas a Washington Hispanic se mostró orgulloso de ser el primer latino en llegar a presidente del Comité Nacional Demócrata”.

México abre Centro de Defensoría gratuita en DC

Una necesidad urgente derivada por la incertidumbre que viven en estos días miles de residentes mexicanos en el área metropolitana de Washington DC será cubierta por la Sección Consular de la Embajada de México, que el viernes 3 de marzo inauguró el Centro de Defensoría en su sede diplomática.

Otras oficinas similares entraron en funcionamiento en los 50 consulados mexicanos existentes en Estados Unidos.

Honor a Mujeres de Coraje

Trece valerosas mujeres de igual número de países, procedentes de Asia, África y América Latina, recibieron el prestigioso Premio Internacional Mujeres de Coraje 2017, que otorga anualmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Las distinciones –consistentes en bloques tallados en cuarzo y letras doradas con el nombre de cada una de las galardonadas-, fueron entregadas por la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, el miércoles 29 de marzo en el auditorio Dean Acheson del Departamento de Estado.

Entre ellas se encontraban dos hispanas, la peruana Arlette Contreras Bautista y la colombiana Natalia Ponce de León.

ABRIL

EEUU ordena ataque con misiles en Siria

El presidente Donald Trump ordenó la noche del jueves 6 de abril una enérgica acción militar contra el gobierno sirio, como inmediata represalia por el atroz ataque con armas químicas ocurrido días antes contra civiles, entre ellos muchos niños, según afirmó el mandatario en una declaración trasmitida en cadena nacional.

Desde buques de guerra estadounidenses situados en el Mar Mediterráneo se dispararon unos 60 poderosos misiles crucero Tomahawk contra territorio de Siria, confirmó el presidente a las 10:00 p.m. (Hora del Este en Estados Unidos).

Tribunal decide legalización con el TPS

Miles de residentes centroamericanos que se benefician con el Estatus de Protección Temporal (TPS) por sus siglas en inglés), podrán ajustar su estatus legal incluso si han entrado sin autorización a Estados Unidos.

La acción beneficia a los inmigrantes con TPS que viven en la jurisdicción del referido circuito. Son nueve estados de la parte occidental del país, incluyendo Arizona, California y Nevada, con alta población de salvadoreños y hondureños con TPS.

Guerra total a las maras y cárteles

Una nueva estrategia de mano dura que prioriza la aplicación de las leyes contra inmigrantes que cometan crímenes, en especial miembros de pandillas y narcotraficantes, anunció el secretario de Justicia, Jeff Sessions luego de una prolongada visita a la zona fronteriza sur en Nogales, Arizona, que realizó el martes 11 de abril.

Sessions señaló que se había reunido con agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, “a quienes debemos ayudar para que intercepten y destruyan los violentos cárteles de drogas y pandillas transnacionales como la MS-13 en la frontera”.

MAYO

Hombre arrolla a 20 personas en Times Square

Un hombre que aparentaba estar ebrio embistió a más de veinte personas en Time Square, una de las intersecciones más congestionada por turistas en la ciudad de Nueva York, provocando la muerte de una joven de 18 años, al paso que lastimó a otras 22.La rutina de esta ocupada parte de la ciudad fue interrumpida cuando el hombre, a bordo de un sedan, manejó a velocidad por aproximadamente tres cuadras y no se detuvo hasta que chocó contra un poste y una barrera de metal que interrumpió la trayectoria del vehículo. Después del impacto el conductor, identificado como Richard Rojas, del Bronx, actuaba de manera errática y fue sometido por algunos testigos, quienes posteriormente lo entregaron a las autoridades y puesto bajo arresto. Pruebas de drogas y alcohol arrojaron que el hombre estaba bajo los efectos de PCP o ácido. Rojas era un veterano de las fuerzas armadas de Estados Unidos y padecía de problemas mentales.

Alcaldesa de Brentwood consigue reelección

Rocío Treminio-López recibió una vez más la confianza de su comunidad para servir por segundo periodo consecutivo como la alcaldesa del pueblo de Brentwood, una pequeña comunidad del condado de Prince George’s, limítrofe con el Distrito de Columbia. Dentro de los planes de la mujer de origen salvadoreño se encuentran impulsar legislaciones para que los residentes que no son ciudadanos estadounidenses puedan votar, y para que Brentwood se convierta en una ciudad santuario. Durante su primer mandato, Treminio-López y los concejales lograron la aprobación de un proyecto habitacional que añadirá 147 nuevos apartamentos y se aprobó la planificación de transformar el cuartel de bomberos en un centro comunitario que a la vez albergue las oficinas de la alcaldía. Laselecciones fueron el 1 de mayo y el martes 2 de mayo Treminio López fue juramentada en el gazebo del parque de Brentwood, a unas cuantas yardas de las oficinas municipales.

Despiden a director del FBI

Después de tantan incertidumbre, el presidente Donald Trump decidió destituir a James Comey, director del Departamento de Investigaciones Federales (FBI), argumentando que había perdido la confianza en la calidad de trabajo que este podría realizar al frente de la entidad. Las relaciones entre Trump y Comey se intensificaron cuando se supo que el FBI investigaba si la campaña del mandatario estuvo vinculada con la intromisión de Rusia en las elecciones de noviembre de 2016. Con el despido de Comey, sugerido por el secretario Justicia, James Comey, y su segundo Rod Rosenstein, la suerte de la investigación del FBI de la intromisión rusa en las elecciones y sus posibles vínculos con la campaña de Trump quedaba sumida en la incertidumbre. El subdirector Andrew McCabe ocupó el puesto de manera interina, hasta que Christopher Wray fue designado de manera oficial. La investigación sobre Rusia fue entregada a un consejo especial comandado por Robert Mueller.

26 de Mayo

Matan a universitario de MD

En un crimen racial que estremeció al estado de Maryland, un joven de la Universidad Estatal de Bowie falleció cuando otro joven lo apuñaló mientras estaba esperando un taxi cerca del campus de la Universidad de Maryland, en College Park. “Muévete a la izquierda si sabes qué es lo mejor para ti,” dijo Sean Urbanski, un joven de raza blanca que terminó acabando con la vida de Richard Collins III. “La peor pesadilla de un padre ha tocado a mi puerta,” dijo el padre de Richard Collins III. Días después del crimen, los aplausos para Collins III hicieron retumbar un edificio donde se llevaba a cabo la ceremonia de graduación. Autoridades universitarias rindieron homenaje a quien consideraban un hombre ejemplar, al dejar una silla con la túnica que hubiese vestido si habría estado vivo. Aparte de ser un estudiante, Collins III, ocupaba el rango de segundo teniente como miembro de la Reserva Militar.

JUNIO

Fallece exconcejal Jim Graham

El jueves 15 se supo que Jim Graham, el aguerrido político de Washington, de 71 años, falleció el domingo 11 de junio en un hospital de la ciudad por una infección bacterial que le provocó una obstrucción pulmonar, según lo dio a conocer su pareja, Christopher Watkins. Por un periodo de 14 años Graham fue la cara del Distrito 1, y a pesar de que representó una de las zonas más diversas y afluentes en Washington, D.C., procuró que los residentes más necesitados tuvieran acceso a viviendas asequibles. La noticia de su muerte entristeció a sus colegas legisladores, residentes del Distrito 1 y quienes alguna vez formaron parte de su equipo de trabajo. “Jim Graham encarnó los valores de DC. Jim fue un campeón del Ward 1 y lideró el camino en la lucha por preservar y proteger la vivienda asequible de barrios en desarrollo”, señaló la alcaldesa Muriel Bowser.

Noriega se lleva secretos a la tumba

La familia del fallecido exdictador panameño Manuel Antonio Noriega lo despidió el martes 30 de mayo en un funeral privado al día siguiente de su muerte, que dejó a los familiares de las víctimas de su régimen con las ansias de conocer la verdad sobre esos crímenes. Rubén Murgas, amigo de la familia y quien colaboró con el gobierno de Noriega, afirmó que se trató de una ceremonia “muy emotiva” de algunas horas. Las cenizas quedaron en manos de Felicidad Sieiro, la viuda del otrora hombre fuerte y madre de sus tres hijas: Lorena, Sandra y Thays, agregó. Noriega, de 83 años, falleció el lunes 29 por la noche más de dos meses después de permanecer en cuidados intensivos en un hospital público. Ahí sufrió una hemorragia que le sobrevino luego de ser operado para extirparle un tumor cerebral benigno. El fallecimiento de Noriega cierra un capítulo importante de la historia reciente del país.

Republicanos revelan ‘Trumpcare’

El misterio sobre la nueva Ley de Salud que durante semanas redactó en secreto un grupo muy reducido de senadores republicanos terminó finalmente el jueves 22. Esos legisladores, encabezados por el líder del Senado, Mitch McConnell, develaron esa mañana un “borrador” de su plan para derogar la reforma del sistema de salud asequible de Barack Obama, más conocida como ObamaCare, reemplazándola con otra –rebautizada como TrumpCare-, que reduce la asistencia a las personas de bajos ingresos y elimina los altos impuestos a personas acaudaladas y a las empresas. La propuesta ofrece créditos fiscales para que la gente pueda comprar seguro médico, y permite a los estados conseguir exenciones a los estándares que la ley de Obama le exigía a las aseguradoras, de acuerdo a los primeros senadores que leyeron el documento. McConnell ansiaba conseguir su aprobación casi de inmediato, pero la legislación no era del todo popular en la cámara alta.

Corrupción en escuelas de PG

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, pidió a la junta de Eduación del Condado de Prince George’s que se investigara la supuesta alteración de las notas para incrementar la tasa de graduados en las escuelas públicas de esta jurisdicción. La solicitud que hizo el gobernador el 25 de junio surge luego de que varios integrantes de la Junta de Educación, y otras entidades a las que no identificó, mencionaran los supuestos actos de corrupción en los que incurrieron las autoridades de educación. En enero de este año el condado celebraba que el 81.4 por ciento de los estudiantes graduandos obtuvo su diploma en el año 2016, un aumento significativo de 7.3 puntos porcentuales en comparación con el 74.1 que reflejaron las estadísticas del 2013. Voceros del gobernador catalogaron las acusaciones como “muy preocupantes”, a la vez que aclararon que el asunto está en manos de las autoridades estatales de educación. Aún no se tiene un resultado.

JULIO

DC crea asistencia legal para inmigrantes

El Distrito de Columbia dio un paso adelante para asegurar la protección de los inmigrantes establecidos en la ciudad de Washington, con la presentación de una propuesta que creó un fondo permanente que facilitó el acceso de estas personas a los servicios legales que necesitan. Decenas de personas, entre ellas líderes de organizaciones de apoyo al inmigrante, se agruparon en el Edificio Wilson para mostrar su apoyo a la Ley de Enmienda de Acceso a la Justicia para los Inmigrantes, que fue discutida por el Comité Judicial y de Seguridad Pública del Concejo horas antes de que se fueran al receso de medio año. “El Distrito de Columbia tiene un historial de aceptación y bienvenida para la comunidad inmigrante, y al ver que la nueva administración del gobierno federal no comparte nuestros ideales, consideré adecuado proponer esta ley”, dijo la concejal Brianne Nadeau, del Ward 1. A principios de enero la alcaldesa Muriel Bowser anunció la creación de un fondo para financiar servicios legales para casos de inmigración.

Senador McCain tiene cáncer cerebral

El senador John McCain fue diagnosticado con un tumor cerebral después de que los médicos le quitaran un coágulo arriba del ojo izquierdo, informó su oficina el miércoles 18 en un comunicado. El republicano de Arizona, de 80 años de edad, sufre de glioblastoma, un cáncer agresivo, de acuerdo a los médicos de la Clínica Mayo en Phoenix. El senador y su familia revisaron el tratamiento a seguir, que incluía una combinación de quimioterapia y radiación. “El viernes 14 de julio, el senador John McCain se sometió a un procedimiento en la Clínica Mayo de Phoenix para removerle un coágulo localizado encima del ojo izquierdo. El examen subsecuente del tejido reveló que un tumor cerebral primario conocido como glioblastoma estaba relacionado al coágulo”, se detalló en el comunicado. El tumor entierra unas raíces similares a tentáculos en el tejido cerebral. Los pacientes tienen mejores posibilidades de sobrevivir cuando los cirujanos pueden retirar todo el tumor visible, como sucedió con el de McCain, de acuerdo con su oficina.

Niñas de DC van a Barcelona

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, firmó un acuerdo, el jueves 27 de julio entre el sistema de escuelas públicas del Distrito de Columbia (DCPS), el afamado club de fútbol Barcelona, de España y la Fundación FC Barcelona. Gracias a ese programa, denominado FútbolNet, dos alumnas de cada una de las 20 escuelas públicas de secundaria existentes en DC –es decir, 40 en total-, viajarán a Barcelona durante las Vacaciones de Primavera que figuran en el calendario escolar 2018. Añadió que este equipo de adolescentes participará en un ciclo de entrenamiento, jugarán contra un representativo barcelonés, visitarán el estadio del FC Barcelona y asistirán a un partido del campeonato de fútbol español. Bowser dijo que “esta sociedad proveerá a nuestros estudiantes con una experiencia increíble y una oportunidad única de entrenar en un deporte que los apasiona y con un club de fútbol de renombre mundial”.

AGOSTO

Trump propone cambios en inmigración

Los Republicanos en el Congreso y la administración del Presidente Donald Trump movió su artillería para impulsar un proyecto de ley que limitaba la inmigración legal hacia los Estados Unidos en base a méritos y habilidades que presenten quienes aplican a este proceso. Trump alabó el “Raise Act”, un proyecto de ley presentado por los republicanos David Perdue, de Georgia, y Tom Cotton, de Arkansas, que prometía impulsar la economía del país, a la vez que aseguraba que trabajadores estadounidenses no fueran desplazados por inmigrantes. La iniciativa presentada por Perdue y Cotton reemplazaría el actual sistema de visas de trabajo por uno a base de puntos, tomando en cuenta la habilidad de la persona para hablar inglés, si posee un título universitario, si tiene oportunidades para buenas ofertas de trabajo y su actitud emprendedora.

Suspenden atención de partos en hospital de DC

El Departamento de Salud de DC prohibió a un hospital del sureste de la ciudad de Washington brindar servicios prenatales y de parto. El United Medical Center (UMC, en inglés), es un hospital que atiende una de las comunidades más pobres de la ciudad. De acuerdo con la institución hospitalaria, durante este tiempo se enfocarían en mejorar las prácticas de revisión de los pacientes, su tratamiento y la manera en cómo se atienden los partos. Aclararon también que durante este tiempo no se verían interrumpidos ningún otro servicio. Para ello implementaron un plan de mejoramiento que, de llegar a cumplirse, las autoridades podrían devolverle la licencia para servicios de obstetricia. La suspensión inicial fueron por 90 días, pero después de ese periodo dijeron que no reanudarían estos servicios tan necesiados por las comunidades al este del río Anacostia.

Terror en España

Una vagoneta subió el jueves 17 a un paseo en el pintoresco distrito barcelonés de Las Ramblas para arrollar a turistas y residentes, convirtiendo el popular destino vacacional europeo en una sangrienta y mortífera escena. En total, 13 personas murieron y 100 más resultaron heridas, 15 de ellas de gravedad, en lo que las autoridades definieron como un ataque terrorista. Y en las primeras horas de la madrugada del viernes, el comando terrorista atacó el popular balneario de Cambrils, 100 kilómetros (62 millas) al sur de Barcelona, donde intentaron usar sus explosivos, pero esta vez la policía española los enfrentó y en un feroz tiroteo aniquiló a los cinco atacantes. En Las Ramblas, Barcelona, sobre la calle quedaron tendidas las víctimas, bañadas en sangre o retorciéndose de dolor por fracturas en las extremidades. Otras personas corrieron presas del pánico, en medio de gritos o cargando en brazos a niños pequeños.

Eclipse maravilla al país entero

La tarde del 21 de agosto pasado, los ojos de muchas personas estaban puestas en el cielo. Y no era para menos, pues querían ser testigos del espectacular eclipse solar que cruzó los Estados Unidos de costa a costa. Incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no resistió la tentación y se asomó al balcón con su familia para apreciar el evento. Es el primer eclipse total de Sol en Estados Unidos en casi un siglo, por lo que era de esperarse que la gente se preparara para ello. Unos compraron con anticipación los lentes especiales o crearon sus propios reflectores de la silueta cuando la luna orbitó frente al sol por un par de minutos. En la ciudad de Washington el fenómeno alcanzó un 80% de totalidad, y aunque no era como muchos esperaban -que oscurecería completamente o que se vería un anillo de brillo- dejó maravillados a quienes tuvieron la oportunidad de observarlo.

SEPTIEMBRE

Anuncia fin al programa DACA

Lo que más temían los Soñadores sucedió la semana del 6 de septiembre, cuando el gobierno del presidente Donald Trump anunció que en seis meses pondría fin al plan de alivio migratorio que protege de la deportación (DACA) y concede permisos temporales de trabajo así como licencias de conducir a unos 800.000 inmigrantes traídos sin autorización a Estados Unidos cuando eran niños o que se quedaron sin renovar sus visas de permanencia en el país. En esta oportunidad no fue el presidente Trump, quien dio el anuncio como generalmente acostumbra

Fue el secretario de Justicia, Jeff Sessions, quien anunció la decisión. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunico que sus beneficios terminarían antes del 5 de marzo de 2018 y que tendrán hasta el 5 de octubre de este año para gestionar la renovación. La decisión generó protestas en ciudades como Nueva York, California y DC.

DC se une para ayudar a Houston

Organizaciones comunitarias, cívicas y religiosas del área metropolitana de Washington, DC, se unieron a una inmensa cadena nacional de solidaridad el viernes 8 y 9 de septiembre con las decenas de miles de damnificados que sufrieron los embates de la tormenta Harvey, que inundó varias ciudades de Texas, causando muerte y destrucción especialmente en el área de Houston. Centros de acopio de donaciones en efectivo, entre ellos la Cruz Roja Americana y organizaciones sin fines de lucro, se encargan de centralizar los fondos necesarios para aliviar la grave situación que enfrentan muchísimas familias, en una región donde la población de origen hispano alcanza un alto porcentaje.

El sector privado y diversas entidades gubernamentales se sumaron a estas acciones.

Aprueban proyecto Republicano para deportar pandilleros

El gobierno federal dio un paso más firme la semana del 15 de septiembre en su lucha contra la propagación de la mara Salvatrucha, o MS-13 en suelo estadounidense. Y es que la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley bajo el cual el hecho de pertenecer a una pandilla criminal sería causal de deportación.

El proyecto recibió la aprobación de 233 legisladores, contra 175, aunque se desconoce de qué manera reaccionarán los miembros del senado a esta iniciativa.

Los defensores de la medida en la cámara baja la describieron como una herramienta judicial vital, puesto que le otorgaría al Departamento de Seguridad Nacional el poder de designar a un grupo de cinco o más personas como una pandilla criminal. Aquellos inmigrantes que sean detenidos y que hayan participado en una pandilla o se hayan visto favorecidos por alguna actividad delictiva pueden ser detenidos y deportados.

Terremoto llena de luto a México

El martes 19 de septiembre, fue un día trágico para México, un sismo de 7,1 grados sacudió el centro de México y dejando al menos 226 muertos en cinco estados, imágenes se repetían: edificios desplomados, rostros descompuestos por la angustia y cientos de personas trabajando codo a codo, con las autoridades día y noche, para rescatar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros.

Centenares de rescatistas buscaban sobrevivientes entre los restos de las escuelas y edificios que se derrumbaron parcialmente en la ciudad, rescatando a más de 50 atrapados bajo los escombros.

El sismo ocurrió menos de dos semanas después de otro de 8,1 grados de magnitud que dejó más de 90 muertos en el sur del país. También coincidió con el 32 aniversario del terremoto de 1985, el más letal en la historia del país.

Se incendia embajada de Ecuador en DC

La Embajada de Ecuador en la ciudad de Washington fue severamente deteriorada por un incendio que comenzó alrededor de la medianoche del 27 de septiembre, la cual requirió la asistencia de unos 125 bomberos para controlar las llamas que golpeaban el edificio ubicado en la esquina entre la calle Euclid y la 15th, en el noroeste de la ciudad.

El siniestro, que provocó daños a las oficinas de la representación Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Consulado de Ecuador en Washington, y las agregadurías militar, naval, aérea y de la policía, provocó la suspensión de los servicios por falta de electricidad y condiciones de seguridad mínima. No hubo vidas que lamentar.

OCTUBRE

Masacre en Las Vegas estremece al mundo

El domingo 1 de octubre, Estados Unidos y gran parte del mundo se estremeció en el dolor provocado por la matanza, en un festival de música country, en las Vegas, que dejó al menos 59 muertos y 527 heridos. El autor de la masacre, Stephen Paddock, quien se habría suicidado en la habitación desde donde disparó a la multitud, acostumbraba viajar a Las Vegas para apostar. Su hermano afirmó, que Paddoc de 61 años, había hecho dinero a través de negocios con sus apartamentos. Nacido en Nevada, era un contador retirado, sin antecedentes criminales. Agentes policiales, encontraron 17 armas en la habitación del piso 32 del hotel Hotel Mandalay Bay, desde donde disparó hacia la explanada donde estaban congregados los 22, 000 asistentes al concierto.

Donald Trump delinea su plan de reforma fiscal

El miércoles 11 de octubre el presidente Donald Trump explico sobre el ambicioso plan de reforma fiscal, basado en un corte radical de impuestos en un mitin de camioneros realizado en Pensilvania. Trump aseguró que esta iniciativa está dirigida a la clase media y, como un ejemplo, sostuvo que las familias estadounidenses podrán tener unos 4,000 dólares más en sus bolsillos cada año.

El plan delineado se basa en un recorte de impuestos por valor de 5 billones de dólares para individuos y empresas, la simplificación del sistema tributario y casi duplicar la deducción estándar de la mayoría de los estadounidenses.

Además, eleva la deducción estándar a 12.000 dólares para individuos y 24.000 dólares para las familias. Con ello se eleva el monto no gravable del ingreso personal.

Acribillan a tres en Maryland

La violencia con armas de fuego no descansa en los Estados Unidos y esta vez las víctimas fatales fueron tres empleados de una empresa de productos de acabados de interiores, ubicada en Edgewood, Maryland, a 20 millas al noreste de la ciudad de Baltimore a manos de Radee Labeeb Prince, un empleado de 37 años. Del tiroteo, hubieron dos sobrevivientes quienes estuvieron en estado crítico. La comisaría del condado de Harford identificó a los muertos como Bayarsaikhan Tudev, de 53 años; José Hidalgo Romero, de 34, y Enis Mrvoljak, de 48. fue puesto bajo arresto en un barrio de Glasgow, Delaware, casi 10 horas después de que inició con sus actos de cobardía. Un ciudadano vio cuando el sospechoso abandonó su auto cerca de una escuela y alertó a las autoridades, quienes lo capturaron sin contratiempos.

TPS en su hora decisiva

Unos 350 beneficiarios del TPS llegaron el lunes 23 de octubre desde Nueva York, California, Texas, Georgia, Virginia Occidental, Nueva Jersey y otros estados, hasta Washington, DC en representación de los 300 mil inmigrantes que están cubiertos por ese programa, que ampara a miles de familias víctimas de terremotos, mortíferas tormentas y la violencia en Centroamérica y Haití.

Señaló que desde ese día se movilizaron también a la Casa Blanca y el Congreso, donde pidieron a las autoridades que tomen una decisión cuanto antes, debido a que “la hora cero” para el vencimiento del actual periodo de extensión se acerca vertiginosamente.

Los más preocupados son alrededor de 59 mil hondureños y nicaragüenses, ya que el programa que los acoge vence el próximo lunes 6 de noviembre, sólo 60 días antes de la fecha de expiración del programa vigente, el 5 de enero.

NOVIEMBRE

Demócratas barren en las urnas

Los demócratas festejaron a lo grande su victoria electoral del martes 7 de noviembre en Virginia. Raph Northam fue elegido nuevo gobernador del estado, Justin Fairfax para vicegobernador y Mark Herring fue reelegido como fiscal general.

En la Cámara Baja, donde se disputaban los 100 asientos, los demócratas han ganado 14 nuevas bancas y hasta el cierre de esta edición ya tenían 48.

Dos mujeres hispanas fueron elegidas por primera vez en la historia de la Asamblea Legislativa de Virginia, que también contará con la primera mujer transgénero, Danica Roem, electa por amplio margen.

También ganaron por aplastante margen la gobernación de New Jersey, que estaba en manos republicanas. Phil Murphy le ganó a su contendora, Lim Guadagno, y reemplazará en el cargo a Chris Christie, ex candidato presidencial republicano.

Terrorista mata a ocho en Manhattan

Un hombre que conducía una camioneta alquilada transitó intencionalmente por una ciclovía de la ciudad de New York, matando a ocho personas y dejando a otra decena de heridos la tarde del martes 31 de octubre, en el más reciente ataque terrorista de ISIS en los Estados Unidos.

El perpetrador fue identificado como Sayfullo Saipov, de 29 años de edad, quien es originario de Uzbekistán y se estableció en el país en 2010 de manera legal.

A su paso arrolló a decenas de personas. De los ocho fallecidos, cinco hombres eran turistas argentinos que viajaron hasta New York para celebrar sus 30 años de haberse graduado de secundaria.

El presidente Donald Tremp pidió que se reforzaran las medidas migratorias y en su cuenta de Titear pidió por la pena de muerte.

Eliminan el TPS para haitianos

El martes 21 de noviembre, exactamente a 60 días antes de que expirara la residencia temporal para los haitianos, la administración de Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció su decisión de poner fin al programa TPS que beneficia a unos 60,000 haitianos que residen y trabajan en Estados Unidos y será extendido por última vez y por un término de 18 meses, plazo que vence el 22 de julio de 2019.

DICIEMBRE

Reforma fiscal, regalo de Navidad para Trump

Con una votación de 51 votos a favor –todos republicanos- y 49 en contra (todos demócratas), el Senado de Estados Unidos aprobó a altas horas de la noche del sábado 2 de diciembre una reforma fiscal de casi 1,5 billones de dólares (cada billón es un millón de millones) tras frenéticos regateos de última hora.

Sólo un senador republicano, Bob Corker, por Tennessee, votó en contra de su partido y se sumó a la oposición demócrata.

Donald Trump, lo considero como una de sus máximas prioridades como regalo de Navidad.

Los demócratas describieron la propuesta como un regalo del Partido Republicano a sus empresas y personas aliadas a costa de las personas con menos ingresos.

Luis Gutiérrez se retira del Congreso

El liderazgo demócrata fue tomado por sorpresa con el anuncio del retiro del congresista Luis Gutiérrez, quien el lunes 27 de noviembre, quien convocó a la prensa para dar el día siguiente un “gran anuncio sobre la elección primaria demócrata, de marzo de 2018 y el panorama político nacional”. Gutiérrez, dio a conocer que no se presentará a la reelección, que continuará en el cargo hasta fines del próximo año y que después pasará al retiro. Pero Fox News fue más allá, al reseñar el anuncio del retiro de Gutiérrez puso un gran titular: “El Representante Demócrata Gutiérrez examina una potencial carrera presidencial en 2020”.

Kenji Fujimori salva PPK

El expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años de prisión por el asesinato de 25 personas, pidió perdón a sus compatriotas dos días después ser indultado, lo que ha provocado multitudinarias protestas en el país.

Kuczynski le otorgó el domingo 24 de diciembre un indulto humanitario y desató la furia de muchos peruanos pero al mismo tiempo la euforia en otros que consideran a Fujimori (1990-2000) el mejor presidente de Perú.

Kuczynski indultó a Fujimori tres días después de sobrevivir a una votación de destitución en el Parlamento dominado por Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente. A última hora fue salvado por la abstención en el voto de un puñado de legisladores de una facción marginada del partido fujimorista liderada por Kenji Fujimori, el hijo menor del exmandatario.

Tren se descarrila a 80 millas por hora

El tren de Amtrak que se descarriló el lunes 18 de diciembre al sur de Seattle, en el estado de Washington, viajaba por encima del límite de velocidad cuando se saltó de un elevado al sur de Seattle, confirmaron el martes las autoridades.

Varios vagones se vieron arrojados a la autopista debajo y al menos tres personas murieron. Decenas resultaron heridas.

Los datos de la caja negra situada en la locomotora posterior indican que el convoy viajaba a 128 kilómetros por hora (80 millas por hora) en un tramo de 48 kph (30 mph), según indicó en una conferencia de prensa Bella Dinh-Zarr, miembro de la junta de la Oficina de Seguridad Nacional de Transportes.