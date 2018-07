Lanzan iniciativa contra la clonación de tarjetas

Buscan mitigar la clonación fraudulenta y desarticular a los grupos transnacionales de delincuencia organizada responsables.

Zulma Díaz

Washinton Hispanic

¿Nunca se ha puesto a pensar que un simple retiro de dinero de un cajero automático le podría llevar a ser víctima de la clonación de su tarjeta de crédito o de débito? Aunque le parezca una exageración, no lo es. Por ello, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lanzó una Iniciativa Nacional Contra la Clonación de Tarjetas.

“El skimming o clonación de tarjetas, comprende la utilización por parte de grupos delictivos de aparatos para captar de forma ilegal los datos almacenados en la banda magnética de las tarjetas de crédito o bancarias usadas en cajeros automáticos, gasolineras, y otras terminales”, afirmó Christina Garza, vocera del FBI.

Los ladrones consiguen acceder a los datos para transferirlos a una tarjeta en blanco o realizar transacciones online, para lo que ni siquiera hará falta el clonado físico.

La vocera agrega que el skimming ha evolucionado al shimming, que es una técnica en la que se usa un aparato que roba datos de los chips en las tarjetas de crédito o bancarias. “El impacto es considerable y, en consecuencia, l país sufre una pérdida económica anual de miles de millones de dólares”, afirmó.

El Agente Especial Supervisor Jeremiah Girón expresó que “estas actividades fraudulentas recaen sobre los consumidores estadounidenses a través de tasas aumentadas de interés y otros impactos económicos”.

La vocera del FBI, recomienda a todos los usuarios de dichas tarjetas deben tomar en cuenta una serie de recomendaciones para evitar ser víctima del skimming o del shimming.

• Primero, examine los cajeros automáticos para asegurarse de que no hayan sido modificados con cámaras ‘estenopéicas’ y dispositivos cubiertos. Si algo parece fuera de lo normal, no lo use.

• Trate de usar los cajeros automáticos que están dentro del mismo banco, ya que los delincuentes hacen blanco más a menudo de los cajeros autónomos que se encuentran en la zonas públicas.

• En los cajeros o comercios se recomienda tapar el tecleo del pin con una mano, ya que los Skimmers se acompañan de cámaras para leer el número secreto.