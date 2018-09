Jefa de Patrulla Fronteriza quiere inspirar a otras mujeres

Que tiene solo una agente femenina por cada 20 hombres.

AP

AP

Washinton Hispanic

La jefa de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Carla Provost, quiere inspirar a otras mujeres a inscribirse en la agencia, que tiene solo una agente femenina por cada 20 hombres.

“Si eres una mujer en el cumplimiento de la ley, no me importa dónde estás, eres una minoría”, dijo Provost a The Associated Press en una entrevista.

Provost, quien se unió a la agencia en 1995 y se convirtió en jefa interina en abril de 2017, asumió el mes pasado como la primera mujer jefa en sus 94 años de historia.

La Patrulla Fronteriza y sus 19.000 agentes han estado bajo constante atención. El control de la migración sigue siendo una de las prioridades del presidente Donald Trump, y la administración planea agregar 5.000 agentes de la Patrulla Fronteriza.

La agencia ha sido atacada por sus puntos de control dentro de los 160 kilómetros (100 millas) de la frontera. Y enfrentó críticas fulminantes por su papel en la política de tolerancia cero que resultó en la separación de casi 3.000 niños migrantes de sus padres.

A principios de este mes, un supervisor en Laredo, Texas, fue arrestado y acusado de matar a cuatro mujeres. Provost suspendió sin goce de sueldo y dijo que estaba “enferma y entristecida” por los presuntos actos de un “individuo deshonesto”.

“Odiaría que esto manchara el gran trabajo que hacen esos hombres y mujeres”, dijo en una conferencia de prensa aparte de la policía de Texas.

Provost también está lidiando con un aumento en los arrestos en la frontera sudoeste, un posible indicio de que más personas están llegando ilegalmente a Estados Unidos. Pero a pesar de toda la controversia que rodea a su agencia, ella no es una figura controvertida. Su nombramiento no requirió la confirmación del Senado y los defensores de los inmigrantes y los legisladores demócratas que critican las políticas de Trump no la han criticado.

Provost es agradable y conocedora de la Patrulla Fronteriza. Comenzó como agente en Douglas, Arizona, después de un breve mandato como oficial de policía en Kansas, donde su labor incluía la disolución de las peleas en los bares.

En aquel entonces, la aprensión era, en su mayoría, simplemente devolver a la línea. Se deban la vuelta y regresaban, dijo Provost, y ella atraparía al mismo grupo tres veces por noche. Le gustó el trabajo, pero fue frustrante.

“Y creo que la diferencia también es que no tuvimos consecuencias”, dijo.

La única forma en que alguien era fichado era si la persona era reconocida como contrabandista, dijo Provost.

Asegura que ser mujer en una organización mayoritariamente masculina no le causaba problemas.

“Ya sea en el departamento de policía o la Patrulla Fronteriza, yo era un oficial de policía, no una mujer policía. Soy una agente de la Patrulla Fronteriza, no una mujer en la Patrulla Fronteriza”.

“No hay nadie más adecuado para dirigir la Patrulla Fronteriza”, dijo el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin McAleenan, después de su nombramiento.

Incluso sin la presión pública, reclutar para el puesto es difícil, dijo Provost. Los agentes deben someterse a una detallada investigación de antecedentes, más un examen de polígrafo con una tasa de aprobación promedio de 28%.