Inauguración presidencial 2017

JURAMENTACION DEL VICE PRESIDENTE Y PRESIDENTE ELECTO

Las puertas de control de seguridad se abrirán a las 6 am, seguido de música a las 9:30 am aproximadamente y comentarios de apertura a las 11:30 am.

El presidente electo Donald J. Trump y el vicepresidente electo Michael R. Pence serán juramentados en la oficina en el frente oeste del Capitolio de los Estados Unidos.

Debe tener un boleto para asistir a la ceremonia de juramento.

Las entradas son gratuitas, pero están en alta demanda y deben ser solicitadas a través de su representante local o la oficina del senador.

Pantallas de video gigantes y sistemas de audio también transmitir los procedimientos a los miles de espectadores en el National Mall.

NO REQUIERE ENTRADA PARA LA ADMISIÓN GENERAL.