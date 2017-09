EEUU: Crece oposición republicana a propuesta de salud

L

a oposición de senadores republicanos al último intento de su propio partido para revocar la ley federal de salud aumentó el domingo a niveles casi aplastantes. La senadora Susan Collins dijo que no vislumbra la posibilidad de apoyar la medida promulgada por el expresidente Barack Obama y su colega Ted Cruz dijo que él tampoco la apoya “en este momento”.

El enlace legislativo de la Casa Blanca Marc Short y el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, uno de los patrocinadores de la iniciativa de ley, dijo que los republicanos seguirían trabajando de todos modos para tener una votación esta semana. Sin embargo, los comentarios de Collins y Cruz dejaron a la propuesta para revocar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible colgando de un hilo aún más delgado.

Una votación decisiva tendría que ocurrir esta semana para que los republicanos tengan la oportunidad de prevalecer. El próximo domingo, los republicanos perderán protecciones conforme el proceso legislativo, que han evitado que los demócratas hundan la medida a través de una táctica dilatoria.

Otros dos senadores republicanos _Rand Paul de Kentucky y John McCain de Arizona_ ya han dicho que votarán en contra de la propuesta. Todos los senadores demócratas se oponen a la medida, así que tres votos republicanos en contra, de los 52 republicanos que hay en el Senado, acabarían con el intento del Partido Republicano para revocar el “Obamacare” y repetiría el fracaso que tuvieron a principios del verano con el mismo asunto.

Collins ha dicho que le preocupa que la propuesta incluya recortes al programa Medicaid para gente de bajos ingresos. Agregó que la aprobación de la iniciativa podría conllevar a que mucha gente pierda cobertura de salud y no estuvo de acuerdo con una cláusula que facilitaría que los estados pudieran subir las primas de seguro a gente con condiciones médicas preexistentes.

“Para mí es muy difícil vislumbrar un escenario que me permitiera votar por esta propuesta”, dijo Collins en declaraciones al programa de televisión “State of the Union”, de CNN.

Al mostrar su oposición, Cruz, un conservador, resaltó problemas de la propuesta con ambos lados del espectro político republicano.

“En este momento, ellos no tienen mi voto”, dijo Cruz durante un festival de Austin, Texas. Indicó que la iniciativa no hace lo suficiente para reducir las primas al permitir que las aseguradoras vendan coberturas menos integrales de lo que la ley de Obama lo permite. “Uno quiere más opciones, más alternativas, más competencia y los precios bajarán”, dijo.

Cruz dijo que no cree que su colega Mike Lee, conservador republicano de Utah, apoye la propuesta republicana. Conn Carroll, portavoz de Lee, dijo que su jefe quiere “cambios técnicos” pero todavía no ha finalizado su postura.

La posición de Collins deja a la Casa Blanca y a los dirigentes del partido con una opción inmediata: tratar de que al menos uno de los oponentes de la medida cambie de opinión.