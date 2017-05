Distritos electorales: Malas noticias para los republicanos

E

l fallo de la Corte Suprema según el cual dos distritos legislativos de Carolina del Norte fueron armados poniendo demasiado énfasis en el aspecto racial de la población puede dar a los sectores que defienden los derechos del votante una poderosa herramienta para redistribuir distritos que favorecen a los republicanos.

Los jueces avalaron el lunes el dictamen de un juzgado federal que había dicho que dos distritos electorales fueron conformados ilegalmente, tomando en cuenta la raza de sus pobladores. El fallo puede ser usado como antecedente en otras batallas similares para reconfigurar distritos.

La Corte Suprema, por otro lado, debe pronunciarse en torno a otra demanda similar que cuestiona una distribución de distritos que da a los republicanos mayorías a prueba de vetos en las dos cámaras legislativas de Carolina del Norte, en otro fallo que podría tener repercusiones a nivel nacional.

Una abogada que cuestiona la conformación de los distritos dice que se siente alentada por el primer fallo ya que en este segundo caso los argumentos son similares.

“Está bastante claro que lo que se hizo en el estado de Carolina del Norte al conformar los distritos legislativos no es constitucional”, expresó Anita Earls, de la Southern Coalition for Social Justice, en una entrevista telefónica.

En ese caso, un juzgado federal desconoció 28 distritos legislativos por considerar que fueron conformados ilegalmente en base a la raza de los residentes. Pero la Corte Suprema dejó en suspenso la orden de reconfigurar esos distritos. Los jueces deben decidir ahora si se debe cumplir esa orden o no.

En años recientes la Corte Suprema falló a favor de organizaciones defensoras de los derechos civiles y de votantes negros que cuestionaron los distritos electorales de Alabama, Carolina del Norte y Virginia.

Una agrupación demócrata encabezada por el ex secretario de justicia Eric Holder está tratando de contrarrestar la ventaja que obtuvieron los republicanos al reconfigurar distritos en base al censo del 2010.

Marc Elias, quien llevó el caso que se definió el lunes y es uno de los principales asesores del grupo de Holder, dijo que el fallo “es una advertencia a los republicanos no solo de Carolina del Norte sino de todo el país, en el sentido de que sus cínicos esfuerzos por usar la raza (con fines electorales) van a ser cuestionados”.

Los estados deben tomar en cuenta la raza al elaborar mapas a ser usados en la configuración de distritos para elecciones legislativas y de otros cargos municipales. Pero la raza no puede ser el factor predominante si no hay poderosas razones para ello, según una serie de fallos.

Un experto en leyes electorales dijo que el fallo del lunes es un indicio de que la configuración de distritos no puede girar demasiado en torno a la raza.

“Esto va a dar paso a muchos más casos de manipulación racial (de los distritos) en el sur y en otros rincones” del país, expresó el lunes en su blog Rick Hasen, de la Universidad de California-Irvine.

El mapa electoral de Carolina del Norte fue reconfigurado para las elecciones del 2016 después de que dos distritos fuesen desconocidos por un tribunal federal. Pero incluso después de esa recomposición, los republicanos conservaron una ventaja de 10-3 en las bancas de la cámara baja. Los tribunales están analizando demandas para desconocer esos dos distritos sobre la base de que fueron elaborados a partir de consideraciones políticas.

Los jueces dictaminaron el lunes que los republicanos que controlaban la legislatura estatal y la gobernación en el 2011 ubicaron a demasiados negros en esos dos distritos, concentrando el voto negro allí y diluyéndolo en el resto de Carolina del Norte.

La jueza Elena Kagan, al explicar el fallo, dijo que el estado no dio buenas razones para justificar esa concentración de negros en dos distritos y advirtió que los tribunales no van a aprobar “manipulaciones raciales que no están justificada con evidencias”.

Los republicanos adujeron que la raza no fue tomada en cuenta al configurar los distritos, pero la jueza Kagan dijo que “la evidencia presentada… sustenta la conclusión de que la reconfiguración se hizo a partir de la raza”.