Un muerto y siete heridos deja tiroteo

D

ecenas de vecinos se tomaron las aceras de un vecindario en el noroeste de la ciudad de Washington para manifestarse en contra de la violencia que sacudió el área y que dejó un muerto y varios heridos la madrugada del 27 de mayo pasado.

Las personas caminaron a unas cuadras al este de Shaw, clamando un alto al incremento en la violencia que se registra en la comunidad. “Estoy preocupado por los crímenes y los asesinatos insensibles entre nosotros,” dijo uno de los residentes la tarde del martes.

Y es que dos días después, a sólo una cuadra de donde las balas acabaran con la vida de Algernon Harvey Jones, se volvieron a escuchar hasta 20 detonaciones de armas de fuego. Afortunadamente, el suceso más reciente no dejó víctimas que lamentar.

Durante la manifestación pacífica, Peter Newsham, jefe de la Policía Metropolitana de DC, acompañó a los residentes. “Este es un vecindario muy hermoso. No podemos permitir que cosas como estas pasen aquí,” señaló el jefe de la policía.

Hasta el momento las autoridades no han dado con las personas que el sábado en la madrugada sembraron el terror entre un grupo de vecinos que estaban reunidos en la parte de afuera de un complejo de edificios en la cuadra 100 de la Q Street, aún así el jefe de la policía está confiado de que lo lograrán.

Un total de ocho personas fueron heridas por los proyectiles, pero fue Jones, de 32 años, quien no se recuperaría. El hombre residente en el sureste de la ciudad cayó al suelo y no se levantó más. Mientras el resto de los heridos, seis hombres y una mujer, se trasladaron al hospital para ser atendidos, la policía declaraba a Jones oficialmente muerto en la escena.

La gente pensaba que se trataban de fuegos artificiales en conmemoración del Memorial Day.

Hasta el cierre de esta nota la policía no había arrestado a ningún sospechoso, pero buscaban a dos personas que huyeron en un automóvil negro con vidrios empañados.

No fue hasta la madrugada del domingo que los familiares de Jones se enteraron de la tragedia. Tenía una hija de 10 años. “Para hacer algo así es evidente que no has tenido amor en tu vida, por eso te amamos,” dijo la hermana de Jones a los sospechosos.

Están ofreciendo una recompensa de hasta $25 mil para aquellas personas que brinden información que permita la captura de los