Tim Kaine: “Usen su gran poder del voto”

Líder demócrata de Virginia busca la reelección en el Senado y reafirma su compromiso con la agenda hispana.

El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, afirma que los votantes hispanos, el 8% de la población electoral en dicho estado, pueden hacer la diferencia en las elecciones intermedias del martes 6 de noviembre. Voto: Álvaro Ortiz / Washington Hispanic

Víctor Caycho

Washinton Hispanic

Momentos antes de salir a encabezar mítines en Springfield, Manassas, Chantilly y una concentración de respaldo en Fredericksburg, el jueves 25, el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, ofreció esta entrevista exclusiva a Washington Hispanic, donde abordó tanto los temas de campaña para las elecciones intermedias del martes 6 de noviembre como aquéllos relacionados con la actualidad política.

WASHINGTON HISPANIC: ¿Cómo marcha la campaña para su reelección?

TIM KAINE: Estamos trabajando muy duro, especialmente con los candidatos para el Congreso, cuando solo quedan 12 días para las elecciones intermedias. Tenemos cuatro demócratas de Virginia en el Congreso federal y hay otros siete que tratan de tomar una posición allí. Trabajo con todos ellos, como un equipo demócrata. Y también en mi campaña, que lleva el tema “Una Virginia que Trabaja para Todos”, el cual se refiere a los principales problemas que enfrenta el estado de Virginia y las soluciones que necesita.

W.H.: ¿Cuáles son esos problemas?

T.K.: Los derechos de los trabajadores, la reforma de nuestro sistema de inmigración, una mejor educación y salarios justos para los obreros y empleados. Queremos una Virginia que trabaje para todos.

W.H.: Los analistas sostienen que su rival en esta elección es divisivo, ¿es cierto?

T.K.: Claro que sí. El tema de mi oponente Corey Stewart es “Take Back Virginia” (A recuperar Virginia). Es decir, mientras nosotros trabajamos para todos, mi oponente quiere una Virginia en retroceso. Cuando yo hablo con ciudadanos de Virginia en cada parte del estado nadie quiere regresar al pasado. Quieren progreso, un futuro bueno para todos. La diferencia entre nuestras dos candidaturas es muy clara.

W.H.: Ustedes han tenido varios debates, ¿cómo les fue?

T.K.: Tuvimos ocho debates o foros para los candidatos en Virginia. El público pudo ver la diferencia entre nosotros. Ahora nuestro equipo de campaña está viajando a cada parte del estado, incluso a condados bien republicanos donde encontramos una enorme energía en demócratas e independientes y también entre algunos republicanos que me apoyan.

W.H.: Acaba de conocerse el envío de cartas con explosivos a varios opositores al gobierno, ¿cómo reacciona ante este hecho?

T.K.: Con temor. Cuando amigos míos como el vicepresidente (Joe) Biden, el presidente (Barack) Obama o la secretaria (Hillary) Clinton, y otros, están recibiendo esas bombas por correo, eso nos hace sentir temor. Llamé a mi esposa inmediatamente, para decirle que tenga el mayor cuidado. Es un tiempo de miedo. Agradezco a los oficiales de seguridad pública que tratan de arreglar esta situación.

W.H.: Simultáneamente, una gran caravana de inmigrantes que partió de Honduras se dirige a la frontera sur. ¿Cuál es su opinión?

T.K.: Que la ha generado el mismo presidente Trump, porque él está cortando fondos para seguridad y desarrollo de la economía de los países del Triángulo Norte. Y quiere seguir cortándolos. Tiene una guerra de palabras con el gobierno de México, un país que puede ayudar mucho en esta situación. Pero es más difícil pedirles ayuda cuando siempre usa palabras de odio sobre los mexicanos y sus autoridades.

W.H.: ¿El Senado puede hacer algo?

T.K.: En el Congreso queremos una reforma del sistema de inmigración, incluyendo fondos para seguridad fronteriza, pero hasta hoy el presidente no quiere trabajar en eso. Logramos un acuerdo bipartidista en febrero para proteger a los DREAMERS e invertir 25,000 millones de dólares en la seguridad de la frontera. Y el presidente Trump no acepta ese acuerdo. Él no quiere una solución, solo busca usar la inmigración para hacer crecer la energía de sus votantes.

W.H.: ¿Cuál es su mensaje para la comunidad hispana?

T.K.: Dos mensajes en realidad. El primero es que hay una gran diferencia entre Tim Kaine y Corey Stewart en esta elección para el Senado. Yo estoy trabajando junto con la comunidad hispana y entiendo que es una fuente de riqueza para nuestro estado. En cambio, mi oponente está peleando con la comunidad inmigrante, usando palabras de odio y empujando algunas posiciones que causan daño.

W.H.: ¿Y el segundo mensaje?

T.K.: Es que la comunidad hispana puede hacer la diferencia en esta elección. En Virginia, casi un 8 por ciento de los electores aptos para votar son latinos y pueden hacer la diferencia en cada elección. Espero que la gente entienda que tiene ese poder y que debe usarla para defender nuestros valores y mandar un mensaje de inclusión, de unión y no de división.