Protestan contra robo de salarios en DC

ecenas de empleados de la subcontratista Power Design Inc, en Washington DC, salieron a protestar la mañana del miércoles para que autoridades locales y entidades relacionadas con asuntos laborales cumpla con los salarios que cada empleado se merece.

La acción surge como medida de prevención, después de que esta compañía eléctrica haya sido acusada en el pasado de violar la Ley de Normas Laborales Justas en Maryland, Texas y Florida.

“Las violaciones alegadas en esos juicios y encontrados por los organizadores aquí sugieren un modelo de negocio de tener precios más baratos de la competencia por no pagar la tarifa de horas extras, no pagar a los empleados por todas las horas trabajadas y explotar a los trabajadores pocos ingresos”, dijo la organización Jobs With Justice.

Dentro de las exigencias del grupo también están que se contrate mano de obra local y que se paguen los salarios de horas extras y demás, de manera responsable.

Power Design recibió un recorte de impuestos de 46 millones de dólares por parte del Distrito de Columbia correspondiente a 20 años de funcionamiento, con la intención de impulsar el mercado laboral y contratar gente de Washington.

La empresa dijo que no hay evidencias de que hayan actuado en contra de la ley.