Muriel Bowser lanza campaña con hispanos

Por la reelección como alcaldesa de Washington, DC

Vestida con elegante sencillez, la alcaldesa Muriel Bowser explica a los asistentes su plan de campaña por la reelección, de cara a las primarias demócratas del 19 de junio y, en caso de ganar, a la elección general de noviembre. Foto: Washington Hispanic

Víctor Caycho

Washington Hispanic

En un encuentro “cara a cara” con vecinos del Ward 4 del Distrito de Columbia y con líderes de la comunidad latina residentes en la capital de la nación, la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, anunció sus planes de campaña por la reelección en el cargo y les pidió votar por ella tanto en la primaria demócrata que se realizará dentro de dos meses, el martes 19 de junio, como en la elección general de noviembre.

La reunión se efectuó el martes 17 en una residencia familiar de Jonquil Street, cerca de la 16 Street, hasta donde llegó la alcaldesa poco después de las 7:30 pm.

Muriel Bowser se mostró entusiasmada mientras era presentada a los vecinos y cuando reconocía a algunos de los asistentes. Luego se dirigió a la concurrencia y de modo coloquial destacó las obras puestas en marcha por el municipio en la vecina escuela elemental Shepherd.

“Hemos transformado el área de juegos y vamos a aumentar su espacio comunitario”, dijo, y añadió que las inversiones hechas en esa escuela “son un ejemplo de lo que estamos haciendo para transformar la educación pública en toda nuestra ciudad”.

“Cuando invertimos poniendo a los profesores correctos, con un plan de estudios y programas adecuados, como hicimos aquí en la Shepherd, vemos cómo los padres retornan a esas escuelas y ahora incluso están en lista de espera”, observó la alcaldesa.

La alcaldesa Muriel Bowser renovó su compromiso de enfocarse en cómo la ciudad seguirá adelante, “y a construir sobre el progreso de Washington, para asegurarnos que más gente participe de esa prosperidad”.

“Hemos creado 30,000 nuevos puestos de trabajo, especialmente en áreas que habían sido golpeadas por el desempleo, y hemos expandido el sueldo mínimo para ayudarlos a que puedan vivir en DC”, destacó, entre aplausos de los vecinos y empresarios y líderes hispanos que la escuchaban en la reunión del martes 17.

“Son los mejores tiempos que vive DC”, indicó, para añadir que actualmente la ciudad tiene 700,000 habitantes, “como no lo hemos tenido desde los años 70, y eso es bueno porque significa que hay familias que se están mudando acá, entre ellos muchos jóvenes y también personas de la tercera edad”.

Explicó que por ello su administración trabaja para que la población tenga una vivienda asequible y acceso a todos los servicios que presta la ciudad.

“Nuestro compromiso es terminar con el desamparo y construir muchas viviendas asequibles, en un número sin precedentes. Y si hemos levantado 5,000 unidades de vivienda en los últimos tres años, creo que podemos duplicar esa cifra en los próximos cuatro años”, refirió Bowser.

“Por eso –concluyó-, quisiera que el próximo 19 de junio alcancemos una gran victoria y enviar un fuerte mensaje hacia las elecciones generales en noviembre”.

Al final, se produjo un intercambio de preguntas y respuestas, donde la alcaldesa amplió detalles acerca de sus planes de trabajo y conoció las principales preocupaciones de los vecinos y de la comunidad hispana.

Empresarios y líderes

Numerosos líderes de la comunidad hispana intercambiaron saludos y puntos de vista con la invitada.

Entre ellos se encontraban el doctor Elmer Huerta, residente de DC y director del Preventorio del Cáncer en el Hospital de Washington; Mario Cristaldo, director ejecutivo de Vida Senior Centers; Rosa Carrillo, directora del programa de idiomas MCS; Patricia Corrales, presidenta de Fiesta DC; Mario Gamboa, creador y director del centro de alfabetización CENAES; Sherley Cruz, abogada y profesora de la American University; María Gómez, presidenta y CEO de Mary’s Center,

También Lori Kaplan, presidenta y CEO del Centro Latinoamericano de la Juventud (LAYC); Antonio Tijerino, presidente y CEO de Hispanic Heritage Foundation; María Fernanda Borja, presidenta y CEO de Latino Student Fund; Silvana Quiroz, de Zoom Latino LLC; Victoria Calderón.

Asimismo, alternaron con ellos Rebecca Nelson, directora ejecutiva de U.S. at America Solidaria; Jorge Quevedo y Miguel Cipriani, de la compañía JQ-9, Inc.; Rossy Ruiz y los esposos José y Sandra Miranda, de Capital Transmission, Inc.; los esposos Rosibel y Manuel Arbaiza, de Golden Scissors; Johnny Yataco y Nelly Carrión, presidente y directora de Washington Hispanic Newspaper, respectivamente; y Faviane Chatain, destacada abogada de inmigración.

Al evento también concurrió Jackie Reyes, directora ejecutiva de la Oficina de la Alcaldía para Asuntos Latinos (MOLA).