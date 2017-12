México entrega fondos para becarios mexicanos

U

Sin lugar a dudas fueron muy buenas noticias las que se anunciaron el martes 28 a los miembros de la comunidad mexicana residente en el área metropolitana de Washington, DC, y especialmente a los estudiantes de esa nacionalidad u origen.

Ese día, en una ceremonia convocada por la Embajada de México en Washington, el Jefe de Cancillería de dicha representación, José Antonio Zabalgoitia, entregó la suma de $41,160.00 a nueve instituciones y organizaciones educativas para apoyar a los estudiantes, inscritos en programas de educación superior y educación para adultos en el Distrito de Columbia así como en los estados de Maryland y Virginia.

El cónsul de México, Rafael Laveaga, destacó en declaraciones a Washington Hispanic que el programa ha crecido desde cinco entregas de fondos en 2015 a siete en 2016 y a nueve el presente año. Y que se espera aumenten el próximo año en DC, MD, VA y también en Virginia Occidental.

“Desde 2005, el Gobierno de México ha asignado a la red consular una significativa cantidad de recursos para apoyar a los estudiantes mexicanos a iniciar, continuar o terminar estudios de educación superior o programas educativos para adultos”, señaló el cónsul Rafael Laveaga en declaraciones a Washington Hispanic al término de la entrega de los cheques a las nueve instituciones y organizaciones beneficiarias.

Añadió que dado el alto impacto de IME-Becas entre la comunidad estudiantil de origen mexicano, en 2014 la contribución del Gobierno de su país pasó de 10 a 40 millones de pesos (aproximadamente dos millones de dólares).

Asimismo, dio a conocer que desde su origen IME-Becas ha apoyado a más de 68,000 estudiantes inscritos en 1,236 organizaciones e instituciones educativas en Estados Unidos.

El diplomático refirió que como parte de los lineamientos del programa IME-Becas, los consulados de México en Estados Unidos integran un Comité de Selección local con miembros de la comunidad mexicana “quienes, a su vez, se encargan de distribuir los recursos entre aquellas organizaciones e instituciones educativas que cumplen con los requisitos que se establecen en la convocatoria anual de dicho programa”.

Al respecto, subrayó que el personal del Consulado es ajeno a la toma de decisiones del Comité “para garantizar la transparencia del proceso”.

También anunció que para el próximo año se busca ampliar el número de colaboradores del programa IME-Becas en Washington, DC, así como en los estados de Maryland, Virginia y Virginia Occidental, “para beneficiar a una mayor población estudiantil de origen mexicano”.

Asimismo, el cónsul indicó que las organizaciones e instituciones beneficiarias duplican la aportación que reciben del Gobierno de México.

Laveaga recomendó a los estudiantes mexicanos del área metropolitana a mantenerse en contacto con la Sección Consular de la Embajada de México en Washington, DC, para recibir información sobre aquellas organizaciones e instituciones que resultaron beneficiadas para el ciclo escolar vigente.

“Ahí se les brindarán datos de contacto para que se informen sobre las formas en que se pueden beneficiar del programa IME-Becas”, recalcó.

En un mensaje a las instituciones educativas del área, el diplomático expresó que “la red consular mexicana apoya con recursos económicos los programas de becas que ofrecen para estudiantes que no tienen acceso a programas de financiamiento”.

Consideró al respecto que IME-Becas “es una apuesta por los jóvenes y un puente que el gobierno mexicano tiende entre sus consulados y la juventud mexicana y de origen mexicano”.

INSTITUCIONES BENEFICIADAS

Durante el ciclo 2017 del programa IME-Becas

Sacred Heart Center: $11,000.00

Willian & Lanea C. Featherstone Foundation: $6,000.00

Sistema Universitario Ana G. Méndez – Capital Area Campus: $5,000.00

Carlos Rosario Internactional Public Charter School: $5,000.00

Edu-Futuro: $5,000.00

Hispanic Business Foundation Of Maryland $2,500.00

Dream Project of Virginia: $2,500.00

Seeds 4 Succes Inc. $2,160.00

El Poder de Ser Mujer: $2,000.00