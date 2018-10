“Me he dado cuenta que tengo una voz”

Víctima de violencia doméstica comparte su historia en invita a las demás a no tener miedo de buscar ayuda.

Durante una conferencia de prensa, la Coalición de Agencias Latinas contra la Violencia de Género invitó a todos a participar de una marcha el 26 de octubre en Mt. Pleasant. Foto: Jossmar Castillo.

Jossmar Castillo

Washinton Hispanic

Juanita sufrió en silencio por muchos años. Cada día se despertaba con la incertidumbre de no saber si ese sería el día que su abusador acabaría con su vida, pero esta salvadoreña encontró las fuerzas necesarias para romper el ciclo de violencia en el que estaba sumergida.

Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (WHO, en inglés) indican que el 35 por ciento de todas las mujeres del mundo han sufrido algún tipo de agresión por parte de alguien que conocen o de un desconocido. En Washington DC La Coalición de Agencias Latinas Contra la Violencia de Género, busca brindar apoyo a aquellas mujeres del área que lo necesiten.

“La colaboración es lo que nos hace más fuertes, y es la manera en que podemos lograr un cambio”, dijo Alicia Wilson, directora ejecutiva de la Clínica del Pueblo. Esta organización tiene actualmente un programa llamado “Entre Amigas”, el cual desarrolla grupos de apoyo y guía a las mujeres en diversas situaciones.

El llamado a la concientización que hace la coalición se da justo cuando se conmemora el Mes Contra la Violencia de Género, y los participantes de la conferencia de prensa del pasado martes, entre los que estaban Mil Mujeres, MOLA, DC SAFE, el consulado de México, entre otros, saben que hay mucho por hacer.

Esto quedó en evidencia, según la coalición, durante el proceso de elección de Brett Kavanaugh como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en la que el presidente Donald Trump y la mayoría del Congreso de los Estados Unidos pasaron por alto la denuncia de agresión sexual que la doctora Christine Blasey Ford realizó en contra del entonces nominado.

“Hemos visto la fuerza de la misoginia y el daño real que causa a las mujeres”, señaló Wilson. En palabras de Suyanna Barker, directora de Equidad Y Acción Comunitaria de Salud, también en la Clínica del Pueblo, la acción del gobierno “es un retroceso mundial que hace pensar a las víctimas que ellas son el problema y no el sistema.

Quizás por eso es que cada vez menos las mujeres se atreven a hablar con alguien y denunciar a sus agresores con las autoridades. Nicole Otero, de DC SAFE, una organización que brinda servicios a víctimas de violencia doméstica en el Distrito, dijo que las llamadas de las víctimas ha disminuido en un 50%, y no precisamente porque hayan menos víctimas, sino porque tienen miedo de hablar.

Así se encontraba Juanita, hasta que decidió salir de su país El Salvador y venir en el 2004 a los Estados Unidos. Durante una visita a la Clínica del Pueblo, el doctor la refirió al programa Entre Amigas después de notar algunos signos de abuso.

“Al principio no decía nada, pero al ver que me encontraba en un ambiente seguro, se me hizo más fácil contar mi historia”, recuerda Juanita. Ahora, está segura que “volví a nacer, y me he dado cuenta que tengo una voz”.

Aunque todavía siente miedo, ya que su agresor la busca en los Estados Unidos, asegura que sabe exactamente cómo reaccionar ante una situación de violencia, y el saber que contar su historia la puede ayudar a sacar a otras mujeres del círculo de la violencia.

Marcha contra la violencia

La Coalición de Agencias Latinas contra la Violencia de Género llevará a cabo una marcha y vigilia el 26 de octubre, a partir de las 5:30 de la tarde en el parque Lamont, ubicado en el barrio de Mount Pleasant, todo esto con la intención generar un cambio en la sociedad e invitar a las mujeres a que busquen ayuda si son víctimas de violencia doméstica.