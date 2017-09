Más servicios legales a inmigrantes en DC

L

os inmigrantes que residen en el Distrito de Columbia encuentran cada vez más apoyo para recibir asesoramiento legal. El martes 26, la alcaldesa Muriel Bowser anunció nuevos subsidios para 10 organizaciones comunitarias, firmas de abogados e instituciones que brindan ese tipo de servicios en la capital de la nación.

“En Washington, DC acogemos y celebramos nuestra diversidad y trabajamos para ser más inclusivos”, dijo Bowser, tras señalar que el fondo asignado es por la suma de $500 mil.

Añadió que a través del programa de subsidios de los Servicios de Justicia Legal para Inmigrantes (IJLS) “continuaremos asegurándonos que nuestras comunidades de inmigrantes tengan los recursos, las herramientas y el apoyo que necesiten”.

Las organizaciones que recibirán financiamiento son: AYUDA; Caridades Católicas (Catholic Charities) de la Arquidiócesis de Washington; el Centro Latinoamericano de la Juventud (LAYC, por sus siglas en inglés); Whitman-Walker Health, y DC Affordable Law Firm D.C. Immigrants’ Rights Project, la cual trabaja de la mano con CARECEN.

También se encuentran: Torture Abolition and Survivors Support Coalition International; African Communities Together; KIND, Inc.; Briya Public Charter School, en sociedad con Julia M. Toro Law Firm, PLLC; y Asian/Pacific Island Domestic Violence Resource Project, que trabaja con Libraries Without Borders.

Entre otros servicios que ellas prestan están los de ayudar a los residentes de DC para actualizar su estatus de protección temporal (TPS) o encontrar visas de reemplazo si su TPS está en riesgo, apoyar a los beneficiarios del programa DACA y también brindar protección a los menores no acompañados que ingresaron por la frontera sin papeles.