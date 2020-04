Mary’s Center realiza pruebas de coronavirus

Las personas deberán ser evaluadas por teléfono.

Las pruebas son limitadas y se administrarán a las personas que llenen los criterios de los Centros de Control de Enfermedades (CDC).

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

El nuevo coronavirus no discrimina. A medida que pasan los días, la cantidad de personas infectadas y el números de personas que fallecen por complicaciones relacionadas con el virus sigue en aumento. Sólo en los estados Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia se confirmaron 4 mil 277 casos positivos hasta la tarde del jueves 2 de abril.

En el área metropolitana, el centro de salud Mary’s Center tiene disponibles pruebas para detectar si una persona está infectada o no con el virus, pero serán administradas a aquellas personas que los médicos consideren que llenan los puntos que establecen los Centros de Control de Enfermedades (CDC).

“No todas las personas que sientan algún síntoma pueden recibir una prueba, porque las cantidades son limitadas”, dijo María Gómez, presidenta y directora ejecutiva de Mary’s Center, que desde los años 80 ofrece servicios de salud a la comunidad inmigrante y a las familias de bajos recursos.

Al igual que en otros centros de pruebas, las personas que piensan que adquirieron el virus deben llamar y hablar con especialistas para determinar si lo mejor para ellos es hacerse una prueba, o si es mejor permanecer en casa practicando un distanciamiento social o una cuarentena, si necesita la prueba y si debe ser trasladada a un hospital.

Los pacientes deben llamar al número 844-796-2797 para conversar con un especialista sobre sus síntomas. Si la llamada lo amerita, puede que pasen la llamada con un doctor, quien entonces les dará instrucciones a seguir.

“Queremos que las personas llamen, porque no queremos que sufran solos en casa sin acceso a atención médica. Si llaman, pueden hablar con un médico”, agregó Gómez. Para procurar la salud de las personas, y los trabajadores, Mary’s Center le pide a los pacientes que verifiquen sus citas por teléfono, ya que han cerrado temporalmente dos centros en la ciudad de Washington. Sólo están abiertos los centros en la Georgia Avenue, y los de Adelphi y University Boulevard en Prince George’s y Silver Spring, respectivamente.

Peligra el suministro de guantes y mascarillas

El impacto de la pandemia no sólo se siente en los grandes hospitales. La escasez de insumos de seguridad, como guantes y las mascarillas N-95 podría afectar el funcionamiento de los centros de salud comunitarios.

“Todavía tenemos guantes y mascarillas pero no sabemos hasta cuándo nos van a durar”, señaló María Gómez. “Si esto se pone peor no vamos a tener suficientes y nos veríamos forzados a cerrar”, comentó.

De los muchos servicios que brindan, Mary’s Center se caracteriza por la atención de mujeres embarazadas. La fundadora del centro manifestó que de verse forzados a cerrar, se crearía una crisis en este sector de la comunidad que se quedaría sin acceso a una atención médica por temor a ir a otro lado y que pregunten sobre su estatus migratorio.

El centro está recibiendo donaciones en dinero y suministro para seguir atendiendo al público.