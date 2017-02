Maricé Morales: MD busca ponerle un pare a Trump

A

nte las nuevas directrices de inmigración anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cada vez son más los estados y jurisdicciones locales que buscan mecanismos para proteger a sus residentes que carecen de un estatus legal.

El estado de Maryland no es la excepción y a través de la proyectada “Ley de la Confianza” –patrocinada en la Asamblea Legislativa por Maricé Morales y en el Senado por Víctor Ramírez- buscan contrarrestar las medidas del gobierno del presidente Donald Trump.

Washington Hispanic conversó con la delegada estatal Maricé Morales sobre el contenido del proyecto de ley, el significado de ‘ciudad santuario’ y los derechos de los inmigrantes independientemente si son o no indocumentados.

Mitzi Macias: ¿Cómo interpreta las nuevas directrices de inmigración?

Maricé Morales: Lo interpreto como que son iniciativas llenas de odio, de sentimientos antiinmigrantes e incluso inconstitucionales.

M.M.:¿Cuál es el sentir que percibe dentro de la legislatura en Maryland con todas estas medidas del gobierno?

M.M.: En Annapolis, a nivel estatal estamos haciendo todo lo posible para poder sobrellevar la situación y ponerle un pare al poder que el presidente piensa podría ejercer en el estado de Maryland. Este país se ha fundado con independencia de poderes. El presidente como ejecutivo tiene poderes federales, pero cada estado tiene su soberanía.

En Maryland estamos haciendo todo lo posible para no dejar que sus órdenes ejecutivas cambien el progreso que hemos visto en los últimos años, como la entrega de licencias de conducir y de matrículas estatales para estudiantes indocumentados.

Todos los inmigrantes deben saber que hasta los que no tienen papeles tienen derechos constitucionales al debido proceso e igualdad de protección ante la ley.

M.M.: ¿En qué consiste la “Ley de la Confianza” que están promoviendo?

M.M.: La Ley de la Confianza o “Maryland Trust Act” básicamente va a prohibir el uso de recursos locales y estatales para la implementación de la ley migratoria.

Con esta ley quedaría terminantemente prohibido lo que está sucediendo en Virginia, por ejemplo, donde la policía hace una parada de tráfico conjuntamente con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

M.M.: ¿Maryland como estado tiene el poder de hacerlo?

M.M.: Sí, porque la jurisprudencia de este país ha dicho que el gobierno federal no puede solicitar que el gobierno estatal implemente leyes federales; eso es inconstitucional y va en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema del país. Bajo la Ley de la Confianza un policía en Maryland no puede parar a alguien arbitrariamente por tener cara de indocumentado.

Eso sería actuar bajo un perfil racial y la ley del país también está en contra de eso.

M.M.: ¿Esta ley crearía entonces un estado santuario?

M.M.: No, creemos que utilizar el término santuario transmite un mensaje equivocado. Es una frase que han utilizado para promover el odio y nuestra legislación no la está considerando.

Los anglosajones creen que “ciudad santuario” crea un lugar seguro para los criminales y no es así. Mejor es decir que nuestras jurisdicciones le dan la bienvenida a los inmigrantes porque somos un país de inmigrantes, de gente trabajadora que viene a sacar adelante el país.

M.M.: ¿No temen que su propuesta sea vista como un enfrentamiento a las políticas de Trump y que las agencias locales sufran represalias, como el recorte de fondos?

M.M.: Sí, porque Trump no sólo ha amenazado con quitarnos fondos en base a leyes migratorias sino también al eliminar Obamacare quitará fondos a Maryland y eso no sólo afectaría a inmigrantes porque se verían comprometidos otros servicios. Es por eso que nos hemos unido los diferentes caucus, asiático y afro-estadounidense, para apoyar la “Ley de la Confianza” porque precisamente impediría que el gobierno federal obligue a los estados a usar su presupuesto, que es dinero de los contribuyentes, para hacer el trabajo de inmigración.

M.M.: ¿Qué opciones tiene de ser aprobada esta propuesta?

M.M.: Yo soy la patrocinadora del proyecto de ley en la Cámara Baja, que cuenta con 77 copatrocinadores, y la audiencia será el 28 de febrero. En el Senado, el patrocinador es Víctor Ramírez que tuvo su audiencia esta semana. Luego vendrán las votaciones y espero que sea aprobada en las próximas semanas.

Estamos trabajando arduamente con toda nuestra pasión y corazón para lograr que esta ley sea aprobada porque es inaceptable que nuestras comunidades sigan viviendo con miedo.

Ninguna buena ley pasa en su forma original; siempre van a realizarse audiencias y cambios, eso es parte del proceso legislativo. Tenemos el apoyo del concejo de Montgomery, pero el ejecutivo del condado Ike Leggett está en contra de la iniciativa.

M.M.: ¿Cuál es el futuro que le ve a los soñadores con el anuncio de las nuevas medidas?

M.M.: Siempre con optimismo, pero con mucha cautela. Les diría que no pierdan la fe.

M.M.: ¿Cuál sería su recomendación para los inmigrantes indocumentados en estos momentos?

M.M.: Que se informen sobre cuáles son sus derechos. Si un agente de ICE llega no tienen por qué abrir la puerta, tienen que ver un documento firmado por un juez y no firmado por un agente de inmigración.

No tengan miedo, por más fuerte que toquen díganles que tienen derecho a llamar a un abogado y que no abrirán la puerta.

Todo ser humano que está en suelo estadounidense tiene derecho al debido proceso e igual protección ante la ley.

Beneficios de la “Ley de la Confianza”

• El gobierno federal no puede obligar a los estados a utilizar sus recursos para hacer el trabajo de inmigración.

• La policía local no puede realizar operativos conjuntos con ICE.

• Los inmigrantes no perderían la confianza en la policía y seguirían colaborando con las autoridades para combatir el crimen.

• Maryland seguiría siendo un estado que da la bienvenida a los inmigrantes.