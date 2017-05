Gobernador de Virginia indulta a indocumentada con orden de deportación

U

na madre salvadoreña podría convertirse en víctima de lo que algunas organizaciones proinmigrantes han bautizado como “las redadas silenciosas” bajo la administración del presidente Donald Trump.

Y es que luego de ser indultada por el gobernador Terry McAuliffe por el delito de manejar sin licencia de conducir todavía está expuesta a una posible deportación.

Liliana Cruz Méndez, quien es madre de dos niños ciudadanos estadounidenses y esposa de un inmigrante en trámite de residencia permanente fue detenida por la policía en 2013 por tener una luz malograda en el automóvil y sentenciada por conducir sin licencia.

Esa circunstancia fue el detonante para que su caso llegue al servicio de inmigración, donde tiene una orden de deportación pendiente por no haberse presentado a su cita ante un juez de inmigración al poco tiempo de ingresar al país.

Desde ese momento se ha librado la deportación gracias a la intervención de un abogado, quien le consiguió en dos oportunidades la postergación de su caso.

Pero su suerte cambió este mes cuando fue arrestada tras presentarse a su cita de control en una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

El gobernador demócrata McAuliffe admitió que su indulto quizá no cambie la situación de Cruz, pero dijo que quiere enviar “un mensaje claro de que separar a esta familia no hará más segura a nuestra comunidad o a nuestro país”.

“Si el presidente Trump y su gobierno son serios respecto a que nuestra nación esté más segura dejarán en libertad a la señora Méndez, enfocarán sus esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración sobre amenazas reales a nuestra seguridad pública y aprobarán la reforma integral de inmigración que necesita nuestro país”, agregó el gobernador.

Por su parte, la organización CASA, que sigue el caso de Cruz, señaló que este paso es el primero en la lucha para liberar a esta madre de familia.

“Con este indulto el gobernador envió un claro mensaje de que Liliana no es una criminal, como asegura ICE… Si sus razones para deportarla es porque tenía un antecedente criminal, este perdón realmente debilita las bases de los argumentos de ICE”, aseguró Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA.

La portavoz de ICE, Carissa Cutrell, afirmó que Cruz puede ser deportada “incluso sin ninguna condena criminal”.

Ahora el futuro de Cruz es incierto si se considera que bajo las recientes políticas del presidente Donald Trump no se está cumpliendo con dar prioridad a los criminales.

“El caso de Méndez encaja en el patrón de las ‘redadas silenciosas’ que ICE ha utilizado para reforzar su número de arrestos dirigidos a los inmigrantes que han vivido en el país por décadas o más, tienen hijos estadounidenses y no tienen nada en su record que sugiera remotamente que son un peligro”, emitió en un comunicado la organización America’s Voice. También sostiene que las acciones del gobierno estadounidense no están cumpliendo con la retórica que defiende el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, quien asegura que no realizan deportaciones masivas y que están enfocados en los criminales.