La Gala Hispana de Maryland el próximo 13 de septiembre

55 estudiantes serán reconocidos con becas.

La Gala Hispana de Maryland se realizará en el Fillmore, Silver Spring, MD. Foto: Archivo Washington Hispanic.

Nelly Carrión

Washinton Hispanic (ESTA NOTA HA SIDO ACTUALIZADA DE LA VERSION IMPRESA)

Con el objetivo de apoyar la educación superior entre los jóvenes estudiantes, se realiza la Gala Hispana de Maryland (MHG) el próximo jueves 13 de septiembre, a partir de las 7:00 p.m a 11:00.p.m. en el Fillmore Silver Spring, MD.

“La Gala Hispana de Maryland busca proporcionar ayuda financiera a los estudiantes matriculados en instituciones de enseñanza superior en Maryland a través del Programa de Becas de Logro Hispano de Maryland”, afirmá Lorna Virgilí fundadora de MCEHG.

Programa de Becas 2018

Dentro de la celebración, la Gala Hispana de Maryland (MHG) se premiará a los más destacados estudiantes a quienes se les otorgará una beca que les permitirá continuar sus estudios en reconocidas universidades.

“El comité de becas revisó cuidadosamente las solicitudes de este año y hemos seleccionado un grupo de estudiantes inteligentes y talentosos que reflejan la rica combinación demográfica que tenemos en el estado de Maryland. Ellos representan a nuestros futuros líderes y han demostrado el compromiso y la capacidad de traer grupos diversos juntos y resuelvan problemas sociales complejos “, dijo Myriam Torrico, Presidenta del Comité de Becas de la Gala Hispana de Maryland.

Los estudiantes becados son Lydia Abraham, Jason Acevedo, Tasnin Aktar, Krystal Alexis, Maria Almendariz, Mauricio Angel-Beltran, Josue Argueta, Ronald Argueta, Rifa Ariella, Natnael Assefa, Jessia Marie Avila, Marcellus Barnett, Dina Batres, Edwin Benitez, Jasmine Boykin, Antony Canales, Dani Castillo, Zulma Cortez Hernández, Kaleb Dagne, Mateo Díaz –

Saraí Díaz, Itohan Eromosele, Gabriel Feliz, Jeniffer Figueroa, Cinthia Flores, Marbelis Fuentes, Miriam Fuentes, Freddie Z. Funes, Joaquin Galarza, Meghan Girón, Diego Gómez, Michael Hernandez, Sindy Joya, Jimmy Kemgang, Ingrid Leiva, Oraynalis Lozada, Laura Martínez, Veronica Martínez Cruz, Wendy Mejia Aguilar, Hanna Muñoz, Julissa Murrieta, Nora Nolasco, Laura Pérez, Claudia Ramos, Gustavo Ramírez, Jeison Rodríguez Flores, Ivana Samuels Carlos Sarmiento, Nina Silva – University of Maryland College Park, Valery Tabraj, Andrea Vásquez, Elida Vásquez, Daniela Velasco, Maria Vicente y Olinda Villalobos.

Ellos asitirán a trece colegios y universidades en todo el estado de Maryland los cuales son: Howard Community College, Maryland Institute College of Art, McDaniel College, Montgomery College, Notre Dame de la Universidad de Maryland, Stevenson University, The Universities at Shady Grove, Towson University, University of Baltimore, University of Maryland Baltimore County, University of Maryland College Park, Washington Adventist University y Washington College.

Algunos de los estudiantes son provenientes de Bangladesh, Camerún, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Etiopía, Guatemala, Honduras, Indonesia, Jamaica, México, Nigeria y Panamá. , Perú, Puerto Rico, Estados Unidos de América y Venezuela.

Para convertirse en un patrocinador, donador o comprar boletos, visite:

www.MarylandHispanicGala.org