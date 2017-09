El Peluche: el fotógrafo que ama la comunidad

R

oberto Eradio Orellana, conocido cariñosamente como “El Peluche”, es un fotógrafo que con más de 25 años de experiencia ha logrado plasmar a través de sus imágenes los recuerdos más importantes de la comunidad latina en el área metropolitana.

Y aunque su carrera no se ha construido de la noche a la mañana, su satisfacción de hoy en día es que la dedicación que le ha puesto a su trabajo lo ha llevado a tener un fuerte respaldo en su carrera fotográfica.

El Peluche recuerda que llegó a los Angeles, California, en los años 80, como cualquier inmigrante, cruzando la frontera y sucedió meses después que su padre lo mandó a traer, y así llegó a Washington, DC.

“Desde niño me gustó la fotografía. En mi pueblo natal San Marco Lempa, en el Departamento de Usulután, yo me inspiraba en el fotógrafo del pueblo, me gustaba estar en el estudio haciendo fotografías tamaño cédula y no me olvido que mi primera cámara fue una 110 con la que practicaba tomándoles fotos a todos mis compañeros cuando estudiaba. Una vez que llegué a los Estados Unidos tuve la oportunidad de comprar una cámara más grande, una semiprofesional y dedicar medio tiempo a la fotografía. Siempre estaba en las fiestas de cumpleaños de los amigos, en los deportes de las diferentes canchas, con aquella camarita tomándoles fotografías; y de esa manera fui involucrándome cada vez más con la fotografía y luego con la locución”, recuerda entre risas.

El Peluche relata que tuvo la oportunidad de hacer un poco de radio y trabajó en Radio América “con el gran maestro Alejandro Carrasco”, por siete años, primero en la parte técnica y con el tiempo condujo el programa “Pachanga con el Peluche”, por Radio América 1540.

En varias ocasiones trabajó para medios de comunicación escrita. Pero nunca dejó la fotografía, una afición que le permitio cruzarse con grandes celebridades como Selena, Vicente Fernández en todos los conciertos, José José y Marco Antonio Solís, aunque afirma que podría mencionar una lista extensa de artistas con los que tuvo la oportunidad de estar cerca de ellos y poder incluirlos dentro de su álbum de historia fotográfica.

A lo largo de toda su carrera ha tenido la oportunidad de captar las mejores fotos de artistas, de festivales y de amigos, pero afirma que tiene una imagen especial que le marcó su vida.

“Una de las fotografías que siempre tengo en mi mente –relata-, fue la que hice cuando trabajaba con Radio América. Viajamos a Centroamérica a entregar los alimentos reunidos gracias a la colaboración de la comunidad de Washington, Maryland y Virginia para los damnificados del Huracán Mitch, viajamos a Honduras y, como fotógrafo, me impactó mucho la foto de un anciano hondureño que una vez que recibió sus alimentos hizo una cocina en el suelo y en una cacerola comenzó a cocinar el arroz. Esa imagen me dejó impresionado, me marcó como una fotografía de tanta magnitud”.

“La vida de un fotografo, de un periodista que hace fotoperiodismo no es fácil, he tenido muchas aventuras en donde tu trabajo no ha sido reconocido, pero esos altos y bajos es lo que marca tu camino, tu trayectoria, y eso es lo que va a marcar el resto de tu vida, así que a todos los jóvenes a quienes les gusta a fotografía y que ahora andan con sus cámaras, les aconsejo que sigan adelante, y si esa es su pasión continúen hasta que cumplan su sueño. Hoy en día me siento satisfecho porque los años de trayectoría respaldan mi labor profesional y se que he hecho un gran trabajo”, finaliza.

Hoy en día Roberto Orellana “El Peluche, es también es un destacado presentador de artistas lo que combina con la labor social que en beneficio de los demás.