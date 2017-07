Desfile y música en la celebración de independencia del 4 de julio en DC

E

l desfile del Día Nacional de la Independencia de América se realiza este martes 4 de julio a partir de las 11:45 am en Washington, D.C., sobre la Constitution Avenue entre la calle 7 a la 17 frente a cientos de miles de espectadores.

El desfile el cual consta de bandas invitadas, grupos de pífanos y tambores, carrozas, unidades militares, globos gigantes, equitación, desfile de dignatarios locales y nacionales que participan en la celebración. El desfile es un acontecimiento nacional importante que busca llamar la atención de todos los americanos sobre el verdadero significado para el día de fiesta.

El desfile es co-organizado por el Servicio Nacional de Parques y producido por Diversified Events, que está bajo contrato con el Servicio de Parques Nacionales.

Un día de conmemoración

El capital de la nación ofrece una noche de celebración el 4 de julio, además del desfile en horas de la mañana. Los visitantes pueden disfruta del Festival Folklórico Nacional en el National Mall, lugar donde se presentará diferentes culturas en las Américas y una variedad de grupos étnicos. Esa noche, los participantes del desfile forman parte de la audiencia del Concierto PBS de 8:00 p.m. a 9:30 p.m. en el Edificio del Capitolio con la participaciones en el escenario de la Orquesta Sinfónica Nacional, los The Beach Boys, The Blues Brothers, The Four Tops, Kellie Pickler, Yolanda Adams, Chris Blue, Trace Adkins, Laura Osnes y la presentación especial de National Anthem de Sofia Carson.

y para finalizar la noche los tradicionales fuegos artificiales más grandes del país para celebrar cumpleaños de América en la capital de la nación!