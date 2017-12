Demandan a hospital por tener médico falso

U

n grupo de diez mujeres está demandando al Centro Hospitalario de Prince George’s después de que se enteraron que el doctor encargado de atender sus partos, obtuvo su licencia médica utilizando una falsa identidad que le permitió pasar desapercibido por un periodo de seis años.

Jazmine Tinsley, quien dio a luz en el hospital cinco años atrás, es una de las mujeres que ha salido al frente dentro de la demanda. Según ella, después de saber que la persona que la atendió no es un médico, le ha hecho perder la confianza en el resto de los profesionales de esta rama.

“Durante todo el tiempo yo confié en él, y ahora que nos damos cuenta de que fue una mentira, estoy que no lo creo, porque uno no espera que un hospital no haga los chequeos necesarios a la gente que va a trabajar para ellos”, dijo Tinsley.

Una investigación federal reveló que el doctor Charles Akoda es en realidad Oluwafemi Charles Igberase, quien ingresó a los Estados Unidos en 1991 con una visa de no inmigrante.

Durante su estancia en el país, Igberase trató de obtener certificaciones por parte de la Comisión Educativa para Médicos Graduados en el Extranjero (ECFMG) en más de tres ocasiones diferentes, cada una con un número de seguro social distinto.

Esta entidad eliminó varias certificaciones que el hombre había procesado al darse cuenta de que utilizaba información falsa, pero aún así, Igberase pudo salirse con la suya y entrar a programas médicos.

En 2011, bajo el nombre de Charles Akoda, Igberase obtuvo una licencia para practicar medicina en el estado de Maryland, en donde se convirtió en parte del equipo de Obstetricia y Ginecología.

Charles Akoda trabajaba de manera normal en Prince George’s, pero las alarmas sobre su fraude se volvieron a enceder cuando en condado de Prince George’s lo investigó por operar como doctor sin una licencia, situación que pasó a un plano federal. Eventualmente se declaró culpable.

La demanda alega que el hospital no hizo su tarea e Igbergase también usó documentos de inmigración falsos, diplomas médicos, cartas de recomendación y certificados de nacimiento. “Tal vez deberían haber verificado su número de seguro social. Se habrían enterado de que es un fraude”, dijo el abogado Jonathon Schochor.

Sin embargo, el Hospital Regional de Prince George’s dijo en un comunicado que le realizaron un extensivo estudio de las referencias del doctor Charles Akoda, quien tenía licencia médica en Maryland y Virginia, pero que debido a su complejo sistema de falsificación de identidad, pero que contaba con el entrenamiento requerido y pasó todas las pruebas médicas.