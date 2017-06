Darán capital de trabajo a pequeños negocios en DC

L

os pequeños negocios que son propiedad de minorías –en especial mujeres- y de veteranos militares, y que se encuentren en los vecindarios más desatendidos de Washington DC recibirán importante apoyo tanto en capital de trabajo como en la capacitación que necesitan para que puedan desarrollarse a niveles regional y nacional.

El anuncio lo hizo la alcaldesa de la ciudad capital de la nación, Muriel Bowser, durante el lanzamiento del programa Ascend 2020 DC, el martes 30 en la sede central de Google en el Distrito de Columbia.

Bowser señaló que dicha iniciativa es un gran esfuerzo de su administración en colaboración con el Programa Project 500, la financiera JP Morgan Chase & Co, el Fondo de Inversión Comunitaria del Área de Washington (Wacif, por sus siglas en inglés), el Centro Latino de Desarrollo Económico (LEDC) y la Escuela de Negocios McDonough de la Universidad Georgetown.

Como parte de este esfuerzo, destacó que Wacif y LEDC han comprometido aproximadamente un millón de dólares como capital financiero para los negocios participantes.

La alcaldesa explicó que JP Morgan a través de su programa Small Business Forward también ha invertido $500,000 en Ascend 2020 DC para ayudar a superar la falta de capital de los negocios situados en vecindarios menos favorecidos.

“A través de esta iniciativa de JP Morgan, asociada con Project 500 y otros prestigiosos programas estamos asegurando que los empresarios en cada Distrito de DC tengan acceso a capital, entrenamiento y el apoyo que requieren para hacer crecer sus negocios, contratar a trabajadores de DC y progresar en las comunidades que ellos ayudan a construir”, afirmó Bowser.

En seis ciudades

Incluyendo a DC, la iniciativa Ascend 2020 abarcará las ciudades de Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Bay Area y Seattle, donde apoyará a unos 350 negocios, con el objetivo de incrementar sus ingresos por un total estimado en 1,000 millones de dólares.

Sólo en DC, añadió Bowser, la Oficina del Vicealcalde para las Mayores Oportunidades Económicas, junto a Project 500, se encargarán de reclutar y retener al menos a 100 pequeñas empresas locales cada año, con un enfoque en los residentes propietarios de negocios de los Distritos 7 y 8 de la ciudad.

Al respecto, la vicealcaldesa Courtney Snowden, señaló que muchos dueños de negocios de la ciudad se quejan porque el acceso al capital “es un desafío inalcanzable”.

Añadió que la alcaldesa Bowser “se ha propuesto solucionar ese desafío a través de la iniciativa Project 500, el Fondo de Micropréstamos propuesto en el presupuesto de DC para 2018 y ahora con Ascend 2020”.

“De esa manera ayudaremos a los negocios para que accedan a más capital, de modo más rápido, y así respaldar a los empresarios de DC que son la sangre que da vida a nuestra ciudad”, añadió Snowden.

CÁMARAS DE SEGURIDAD GRATUITAS

• La alcaldesa de DC lanzó otro programa, denominado Private Security Camera Voucher, el jueves 1 de junio.

• Muriel Bowser señaló que los residentes de DC serán elegibles para recibir un sistema de cámaras de seguridad privada sin costo alguno.

• El programa está dirigido a residentes que alquilen o sean dueños de una propiedad en la ciudad.

• También podrán solicitarlo las personas que reciban asistencia pública de los programas General Assistance for Children, Emergency Shelter Family Services, Temporary Assistance for Needy Families, Program on Work, Employment, and Responsability, y la Interim Disability Assistance.

• Los adultos mayores del Distrito también podrán recibir gratuitamente dichas cámaras de seguridad privadas.