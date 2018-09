Danny Amaya presenta libro ¿Sueño o Pesadilla Americana? Tú Decides

Una guía para las personas que recién llegan a EE.UU

El nuevo libro de Danny Amaya ‘¿Sueño o pesadilla Americana? Tú decides’, es una guía que da respuestas a muchas de las preguntas que las personas recién llegadas se hacen. Foto: Cortesía.

Nelly Carrión

Washinton Hispanic

Todas las personas que hemos llegado a Estados Unidos hemos iniciado una nueva etapa de nuestras vidas con el desconocimiento de cómo empezar, de cómo actuar ante una determinada situación, no porque seamos ignorantes sino porque no sabemos conducirnos.

A raíz de esa inquietud, Danny Amaya, escribió y lanza el interesante libro de 45 páginas “¿Sueño o Pesadilla Americana? Tú decides”, el que busca dar respuesta, de una manera simple y clara, a muchas de las preguntas que tenemos cuando llegamos a esta gran nación.

Danny Amaya, concedió a Washington Hispanic una entrevista exclusiva en que nos explica acerca de la importancia de leer este libro y descubrir muchos temas que nos llevarán a ser exitosos en un país extranjero.

NELLY CARRIÓN: Explíqueme, ¿por qué el nombre de Sueño o pesadilla Americana? Ese es un tema que me interesa saber.

DANNY AMAYA: ¿Sueño o pesadilla Americana? es un libro que presenta una combinación de historias de personas indocumentadas que llegan en busca de ser felices. Todos tenemos sueños, pero desgraciadamente buscando ese sueño nos podemos topar con una pesadilla, y ese es el enfoque. Este libro a través de sus temas ofrece esperanza a las personas para hacer realidad el sueño americano sin tener que enfrentar una pesadilla.

N.C.: ¿Qué hizo que se decidiera a escribir parte de sus sueños o de sus pesadillas o de realidades de otras personas y plasmarlos en el libro?

D.A.: El objetivo del libro en sí es tomarlo como una guía para nuestros hermanos inmigrantes. Cuando ellos llegan a este país desgraciadamente no existe un solo centro en el cual puedan obtener toda la información del camino que deben tomar. Ese es el concepto del libro, que ellos puedan entender y plasmar las ideas para poder guiar a nuestros hermanos para cumplir esa meta.

N.C.: ¿Cuánto tiempo le ha demorado la realización de poder ver plasmado au sueño en este libro?

D.A.: En sí puedo mencionar que no hay un tiempo específico para su creación. Simplemente las ideas de hacer este libro comenzaron cuando llegué a Estados Unidos y al estar expuesto a historias de personas allegadas o en el trabajo. Es más, cuando comencé la empresa Onoria Consulting, comencé a recibir a muchas personas y más clientes que me comentaban sus historias bastante negativas por no conocer las leyes del país. Entonces, es un proceso de bastantes años.

N.C.: ¿Hablando de bastantes años, en qué año llegó a este país?

D.A.: En el año 1992.

N.C.: ¿Ha tenido ya la experiencia de alguien que haya leído el libro y que se haya identificado con algunas de las historias que cuenta allí?

D.A.: Si, cuando estaba en el proceso de escribirlo, hice ciertas publicaciones de algunos capítulos y sí hubieron temas que llamaron bastante la atención. Uno de ellos fue el capítulo que habla sobre tener menos hijos para vivir mejor, bastante complejo el mensaje pero habla de cómo en la comunidad las parejas que tienen muchos hijos no pueden dar todo el cuidado que requieren, y también todo lo que requieren como padres. Hay ejemplos que estamos viendo de personas que tienen muchos hijos y parejas que tienen pocos . Y se ve la diferencia y el estatus de vida de cada una de esas familias.

N.C.: ¿Tiene preparada una segunda edición?

D.A.: Sí, estamos ya trabajando en eso, pero obviamente tomará un poco de tiempo.

N.C.: Usted tiene la fundación “Sé Feliz”. Explíqueme su proyección…

D.A.: Comenzamos con un amigo hace ya 5 años, y nació por la necesidad de los niños que veíamos en El Salvador, y la iniciamos con obras pequeñas, como llevar a los niños al dentista; también íbamos a escuelas de niños con necesidades especiales, les instalábamos servicios de internet, organizábamos eventos como llevarles piñatas o juguetes y fue creciendo el deseo de ayudar a la gente de otros países hermanos. Sabíamos que la necesidad que está en El Salvador también está en Latinoamérica. Así llegamos a un Centro Orfanato de Honduras, también a Nicaragua y finalmente a Venezuela. Hicimos un último proyecto muy bonito en tres fundaciones.

N.C.: ¿Y ahora para estas navidades estará haciendo lo mismo que en años pasados?

D.A.: Sí, estaremos recolectando juguetes y ropa para entregarlos a los niños necesitandos.

Dany W. Amaya es un hombre de negocios, filántropo y activista político. Es presidente de Onoria Consulting por más de 10 años, y fundador de “Sé Feliz”, una organización sin fines de lucro que brinda asistencia a niños de América Latina.