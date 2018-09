Critican poca diversidad en Smithsonian

Institución reitera su compromiso por representar a la población de manera justa en su equipo de trabajo y exhibiciones.

El Smithsonian es una organización de investigación científica y cultural con sede en la ciudad de Washington, conocida también por sus museos gratuitos en la Explanada de la ciudad. Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washinton Hispanic

La escasez de latinos en la fuerza laboral y las posiciones de liderazgo dentro del Smithsonian fue puesta bajo la lupa esta semana cuando el Centro de Investigación de Estudios Chicanos y la Iniciativa Latina de Normas y Políticas de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), publicó un análisis que resalta el poco avance que ha habido en esta organización de investigación científica y cultural durante los últimos 24 años.

Un estudio independiente elaborado a petición del propio Smithsonian en 1994 determinó que esta institución mostraba “un patrón de negligencia voluntaria hacia los aproximadamente 25 millones de latinos en los Estados Unidos”. Según el análisis de UCLA, bajo el nombre “Invisible No More” ( Invisibles No Más), la situación no ha variado significativamente.

“Ha habido un patrón consistente de exclusión de latinos”, dijo Chon Noriega, director del Centro de Investigación de Estudios Chicanos y co-autor del análisis que evalúa el progreso de Smithsonian sobre la base de las 10 recomendaciones que sugiere el estudio de 1994, llamado “Willful Neglect” (Negligencia Voluntaria).

De las 10 recomendaciones, Noriega sostiene que Smithsonian cumplió sólo con dos puntos, entre los que se encuentran la creación de una oficina para que revise las recomendaciones de 1994, y con una permanente presencia latina en colecciones, exhibiciones y programas de la institución.

Sin embargo, Smithsonian rechaza que se hayan quedado con los brazos cruzados durante las últimas dos décadas sin tomar en cuenta la influencia de los latinos en la historia de este país.

“No niego de ninguna manera el reporte sobre el hecho que tenemos que mejorar, particularmente en las contrataciones y las posiciones de liderazgo, pero sí rechazo enérgicamente alguna insinuación de que no hemos progresado en términos de programación, y contar la historia de los latinos”, dijo el doctor David Skorton, director del Smithsonian.

A pesar de que desde 1994 la fuerza laboral de origen latino en Smithsonian aumentó de un 2.8% a un 5% en el 2018, el estudio indica que sigue habiendo un retraso significativo con relación al tamaño de la población latina en los Estados Unidos que, de acuerdo con la oficina de Censo, en 2017 llegaba al 17.8%.

Skorton asegura que en la institución están conscientes de esta situación, y que están entregados a diversificar la fuerza laboral cada vez que puedan.

“Ninguna organización puede diversificar su fuerza de trabajo si no está en un gran modo de contratación. Es muy importante recordar que si ocasionalmente contratamos en las posiciones de liderazgo, la diversificación vendrá ocasionalmente. Estoy entregado a tomar esas circunstancias, incluso cuando son infrecuentes para hacer progreso de esta manera y creo que estamos progresando”, resaltó la máxima figura del Smithsonian.

Actualmente, Julissa Marenco es la única latina que forma parte del equipo ejecutivo, como Secretaria Asistente de Comunicaciones y Asuntos Externos. Ella ocupa esta posición desde hace unos meses atrás.

Exhibiciones y colecciones

Por otro lado, Smithsonian ha asegurado que la influencia de los latinos en los Estados Unidos se mantenga por medio de colecciones, exhibiciones, programas y la contribución de expertos curadores en el área de las ciencias y la cultura.

Esto lo lograron en parte por la creación en 1997 del Centro Latino para el Smithsonian, cuyo presupuesto, desde la entrada de Skorton en 2015, incrementó su presupuesto de uno a dos millones de dólares, algo que el estudio de UCLA falló en resaltar.

Desde el 2010, el Smithsonian añadió a 10 personas latinas expertas en contenido, que realizan investigaciones, organizan exhibiciones, crean colecciones y programas públicos y educacionales que alimentan el desarrollo de otros seis programas entre los que están el de becas y prácticas profesionales.

Por años distinguidos miembros de la comunidad latina en los Estados Unidos ha abogado por la construcción de un museo del Smithsonian que cuente exclusivamente la historia de los latinos en este país, pero todo parece indicar que para que esta idea se concrete tendrá que pasar mucho tiempo.

Skorton explicó que está en manos del Congreso de los Estados Unidos, a través de una propuesta de ley, abrir la puerta para que se cree un nuevo museo. Hasta el momento las propuestas no han sido discutidas.

“La fórmula que ha sido exitosa en el Smithsonian ha sido una asociación público-privada. Eso significa que el público necesita participar, o sea que debe haber un fondo, y eso no está en la fórmula en este momento”, señaló Skorton.

De todas maneras, el director de Smithsonian dijo que este estudio lo motiva a él y a su institución a mejorar, a seguir contando las historias de las poblaciones que componen a este país.