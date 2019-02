La historia Ingrid Rodríguez en Columbia College

Estudiar y aprender Ingles no es solo un objetivo para si misma.

Columbia College

Para Ingrid Rodríguez el estudiar y aprender Ingles no es solo un objetivo para si misma, sino para poder entregarle una mejor calidad de vida a su familia, quienes son los mas importantes en su vida.

Este 14 de febrero, Ingrid se encontraba en clases de Grammar y recibe una nota del staff de Columbia College, donde le solicitaban subir a las oficinas, sin entender porque le pedían salir de clases por unos momentos, ella se dirige a la entrada del College y ahí estaba una entrega especial un bello ramo de flores y un peluche ¿de quién? Su esposo Álvaro y su hijo Andrew, quienes valoran el esfuerzo de Ingrid, ella todos los días maneja mas de dos horas para asistir a clases de ESL en Columbia College, su meta es poder entregarle a su hijo, familia y así misma mejores oportunidades de vida.

Ingrid es Hondureña y vive en este país hace 7 años, los primeros años estudio Ingles en Columbia College pero por problemas económicos no pudo seguir, trabajo en muchos lugares donde la falta de comunicación la hizo pasar malos momentos, vivió en New York, Carolina Del Norte y Hawái aquí fue donde más le costó relacionarse, ya que nadie hablaba español como en las otras ciudades, además del choque cultural, ahora vive en WDC, donde decidió recomenzar a estudiar Ingles como segunda lengua, ella logro su residencia lo que le permitió optar al programa FAFSA Beca del Gobierno Federal de EE.UU por el 70% y Columbia College el otro 30% por lo que sus estudios no tienen un costo en dinero en la mensualidad.