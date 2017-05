Celebran a residentes centenarios en Washington DC

E

l secreto para llegar a viejo rondó por los pasillos de un centro de convenciones en la Universidad Gallaudet el pasado 28 de abril, cuando el Distrito de Columbia celebró a aquellos residentes de la ciudad de Washington que ya suman 100 años o más de vida.

Ataviados con sus mejores galas uno por uno llegaban con sus familiares al almuerzo que se desarrollaba en su honor, aunque la prenda más elegante era la sonrisa al ver lo que les tenían preparado. Al final la ceremonia resultó un encuentro generacional entre padres, hijos, nietos y hasta bisnietos.

“Nuestras comunidades son más fuertes cuando apoyamos y abrazamos a los residentes de todas las edades”, dijo la alcaldesa Muriel Bowser en el evento que se realizó por primera vez en el año 1988. “En el Distrito, vemos nuestros residentes mayores como un preciado recurso que enriquece la vida de todas las generaciones por medio de su vasta experiencia, sabiduría y diferentes perspectivas”.

Un total de 51 personas estaban entre los homenajeados de la tarde. Algunos eran nacidos en las Carolinas, o en Pennsylvania, Maryland y hasta en el mismo Distrito de Columbia y algo curioso es que entre los centenarios sólo habían cuatro hombres, quizá porque la expectativa de vida de los hombres es un poco más baja que las mujeres en Estados Unidos.

Pero este es un grupo que no se rige por los números y quedó demostrado cuando muchos se levantaron de sus mesas para bailar al ritmo de la música que la banda Bruther’s Plus One sonaba. También recibieron serenatas en sus mesas por un grupo de caballeros que se hacen llamar los Potomac River Rascals.

La velada tuvo una pausa cuando la alcaldesa interrumpió la música para hacer un reconocimiento especial a Ada Clark, quien con sus 106 años era la mujer con más edad en la sala. La sala rompió en aplausos para la mujer que por sexto año consecutivo ha formado parte de esta ceremonia.

“Es maravilloso que hagan esto todos los años”, dijo una de los 10 nietos de Clark, quien lleva el mismo nombre. “Yo hago lo que sea necesario, tomar el día libre del trabajo y traerla. Es algo de lo que todos tenemos que formar parte, porque ellos ya hicieron lo que tenían que hacer y es el momento de pagarles de vuelta.”

Clark nació en el año 1911 en la comunidad de Potomac, Maryland, hija de una pareja con 17 hijos. Después de ser educada en casa hasta los 15 años, Clark trabajó por más de 50 años en labores domésticas. Ada tuvo cuatro hijos con su esposo Daniel. Tiene 10 nietos y 14 bisnietos.

“Crecer con mi abuela nos hizo tener la mejor infancia de todas. Todas las semanas estábamos en su casa, cocinábamos con ella e íbamos a misa. La misa era obligatoria”, contó Ada entre risas.

Y la faceta religiosa en la vida de Ada Clark no ha cambiado. “Hasta el día de hoy ella sigue orando por sus hijos y toda su familia”, mencionó su nieta. Ada Clark sigue activa en la comunidad como Diaconisa honoraria de la Mother of Pleasant Grove Baptist Church.

Bowser añadió durante el evento que su administración seguirá dedicada a asegurarse de que los residentes, ya sea que tengan cien días o cien años en el Distrito, siga siendo una ciudad amigable con los residentes de cualquier edad para que puedan vivir y crecer.

Dentro del presupuesto del Distrito se incluyeron $3 millones para el programa Safe at Home, el cual ayuda a adultos mayores y personas con discapacidades, aplicar para un subsidio de hasta $10 dólares para realizar mejoras a sus viviendas.

De acuerdo con la alcaldesa, si hay algo que han demostrado los adultos mayores en Washington es que pueden ser independientes, por lo que el plan es una ayuda para que las personas sigan viviendo en sus hogares de toda la vida, y que mantengan ese valor sentimental.

31 años que el Distrito celebra a sus centenarios.

Una de las maravillas que Ada Clark está más contenta es de haber presenciado cuando el senador Barack Obama fue juramentado como el Presidente número 44 de los Estados Unidos.