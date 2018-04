Biblioteca White Oak ahora luce como nueva

Concejal Nancy Navarro encabeza gran reapertura

El colorido ambiente para niños en la renovada Biblioteca White Oak luce con sus libros actualizados, además de nuevo amoblado. Foto: Álvaro Ortiz / Washington Hispanic

Víctor Caycho

Washington Hispanic

En medio de abrazos y aplausos de reconocimiento, la concejal Nancy Navarro, vicepresidenta del concejo del condado de Montgomery, en Maryland, se mostraba sumamente emocionada durante la ceremonia de reapertura de la Biblioteca White Oak, en el área de Silver Spring, el lunes 2.

“Es que uno de los mejores momentos de mi trabajo es ver cómo un proyecto que he promovido en nombre de la comunidad se convierte en realidad”, afirmó Navarro en su discurso.

“Estoy realmente encantada que la comunidad de White Oak ya tiene de regreso a su biblioteca totalmente renovada”, añadió.

La reapertura se dio por todo lo alto, con asistencia del Ejecutivo del condado, Isiah Leggett, miembros del concejo, líderes comunitarios y vecinos.

“Bibliotecas como ésta son centros comunitarios donde los residentes pueden participar en actividades educativas para los niños, adolescentes y graduados, que permanecen conectados usando la última tecnología cibernética o sólo disfrutar de un gran libro”, expresó la concejal.

En un recorrido por los diferentes ambientes del edificio renovado, Navarro y los visitantes admiraron el interior rediseñado y pintado con alegres colores, además de su iluminación LED y los nuevos muebles, los baños relucientes e incluso mejoras en el área de parqueo de vehículos.

Pero más importante aún fue encontrarse con que las computadoras laptop de última generación pueden ser prestadas a los usuarios de manera temporal, bajo determinados requisitos. Por si fuera poco, la biblioteca tiene también dos salones para uso comunitario.

El proyecto de renovación de la biblioteca White Oak, localizada en el 11701 de la avenida New Hampshire, fue presentado por Nancy Navarro en el año 2014, lo que obligó a cerrar temporalmente sus instalaciones.

“Dado el desarrollo futuro previsto para el área de White Oak y las necesidades de los estudiantes de Springbrook High School, White Oak Middle School y Jackson Road Elementary School, esta biblioteca es y será un recurso muy necesario para los residentes del área”, indicó Navarro.

La concejal, quien nació en Venezuela, dio la bienvenida a Angeliza Hawes, ‘branch manager’ de la biblioteca, “ya de vuelta a la casa de donde estuvo alejada temporalmente”.

También agradeció especialmente al concejal George Leventhal, por su total apoyo, y a la organización Friends of the Library in White Oak “por trabajar con el condado en este proyecto y por su respaldo en el financiamiento de la renovación de la biblioteca”.