Auto se estrella con residencia en Lanham, MD

no diría que después de que tu casa es golpeada por automóviles en cinco ocasiones diferentes el dueño de la vivienda estaría listo para mudarse. Bueno, no si el dueño de esta casa es Leonard Miller, de Lanham, Maryland.

Desde que compró su residencia en los 1970, cinco automóviles se han estrellado con ella, el más reciente la madrugada del pasado miércoles 1 de febrero.

Mientras Miller dormía tranquilamente en el sofá, escuchó un estruendo a eso de las 2:00 de la madrugada. Al salir se percató de que había un auto Honda incrustado en la parte delantera de la casa en Cipriano Road.

La casa está justo en una curva en una calle transitada. Los conductores se saltan la acera y terminan en la residencia de Miller.

Después del accidente el conductor del vehículo llamó a un amigo que lo trasladó al hospital.

Hasta el cierre de esta edición la persona no enfrentaba ningún tipo de cargo crimminal.

Miller en cambio, acostumbrado a lo que pasó, aseguró que no estuvo asustado en ningún momento. “¿Por qué habría de asustarme? Si me asusto me da un derrame y no estoy para esas cosas”, dijo el hombre de 88 años de edad.

Bromeando, señaló que va a comprar unas de esas señales de tiro al blanco y la va a colocar en su casa. Aunque le ofrecieron un lugar para pasar la noche mientras reparaban la casa, el hombre dijo que no planeaba ir a ningun lado con ese hueco en la pared.