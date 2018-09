Arrecia polémica por salario mínimo en DC

Para los empleados con propina.

Simpatizantes y detractores de la Iniciativa 77 hicieron amplia campaña por el referendo, que fue aprobada en junio. Ahora buscan derogar la medida. Fotos; Cortesía

Redacción

Washinton Hispanic

La controvertida Iniciativa 77, la cual fue aprobada en un referendo en junio pasado junto con las elecciones primarias en Washington DC, continúa causando fuerte polémica, donde unos plantean su derogación de parte del gobierno local del Distrito mientras otros piden que se respete la decisión mayoritaria de los electores en la capital de la nación.

Los primeros han arreciado una campaña de presión contra la propuesta que obliga a propietarios de bares, restaurantes y hoteles a pagar a sus empleados –los que actualmente ganan propinas- un salario mínimo de 15 dólares por hora, que se alcanzará en escalas de aquí hasta el 2026.

“Si la Iniciativa 77 no se revoca, tendrá un efecto devastador en Washington”, sostuvo John Guggenmos, propietario de Trade Bar Nine, en declaraciones a la prensa. Añadió que “el dinero no viene de la nada y en el mundo real los costos tienen que pagarse”.

La discusión se extiende hasta los trabajadores de restaurantes, como Michael Haresign, para quienes la propuesta aprobada puede derivar en la pérdida del empleo. “Quiero recordarles que $15 por hora es realmente cero dólares por hora, si el trabajo no existe”, comentó.

En el otro lado de la polémica están partidarios de la Iniciativa 77 como Matt Hanson, director de DC Working Families, quien irónicamente dijo que se pretende “revisar los cerebros” de los votantes cuando se trata de deshacer una iniciativa que el referendo aprobó con una mayoría del 56 por ciento en el Distrito.

“Cuando los votantes van a las urnas, esperamos que se respeten sus decisiones”, enfatizó. También opinó que la medida aprobada no elevará “a niveles astronómicos” los precios que cobrarán restaurantes y bares, como sostiene la parte contraria.

“La mayoría de los clientes estarían felices de pagar un poco más para que los trabajadores reciban mejores salarios y propinas, y es por esa razón que los votantes lo aprobaron”, argumentó.

Otros partidarios de la Iniciativa 77, entre ellos el sindicato SEIU filial de DC, explicaron que el plan ayudará a reducir la discriminación e incluso el acoso que soportan los empleados que reciben propinas y cuyo salario mínimo actual es de apenas $3.33 por hora.

La decisión está ahora en manos de los miembros del Concejo de DC, donde se inició un periodo de audiencias donde se escuchan los testimonios de ambas partes.