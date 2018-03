Adelante su reloj una hora

Inicia horario de verano en el país.

Aunque algunos aparatos cambian la hora automáticamente, otros necesitan hacerlo de forma manual. Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Cuando su reloj biológico lo despierte el domingo por la mañana será una hora más tarde de lo que normalmente acostumbra. Y es que la mayoría de los estados se acogerán la madrugada de ese día al horario de verano, que adelanta el tiempo una hora más para aprovechar la luz del día, debido a que la puesta del sol ocurre más tarde.

La mayoría de los relojes de artefactos electrónicos, como teléfonos celulares, computadoras y tablets, cambian por sí solos, pero de otros como estufas, microondas y hasta del automóvil tienen que ser ajustados manualmente, al igual que los relojes de manijas.

Este domingo en la madrugada, cuando el reloj marque las 2:00 a.m., serán en realidad las 3:00 a.m. Dado que el domingo constará únicamente de 23 horas, autoridades en el Distrito de Columbia le dieron oportunidad a los negocios como bares, clubes y restaurantes, de operar hasta las 4:00 a.m., cuando normalmente deberían cerrar sus puertas a las 3:00 a.m.

El día en que el horario cambia, es apenas uno de los varios en los que la Administración de Regulación de Bebidas Alcohólicas de DC (ABRA, en inglés) permite a los establecimientos una extensión en su horario de operaciones.

Cuando el Distrito celebre el Día de la Emancipación, el próximo 14 de abril, los establecimientos también podrán hacer uso del Programa de Horario Extendido por Día Feriado, pero a diferencia de la extensión por cambio de hora, deberán registrarse para el resto de las otras fechas.

El cambio de horario en la primavera vio sus inicios en el país en 1918 como una medida de guerra, pero fue rechazada al año siguiente. No fue sino hasta 1966 cuando se instituyó la Ley de Tiempo Uniforme, de la cual Arizona y Hawaii están exentos, con la posibilidad de que la Florida se sume.