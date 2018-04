Accidente deja a cuatro heridos en DC

Un día antes, un hombre condujo una camioneta contra una multitud en la ciiudad de Toronto, Canadá.

Los vehículos iban conduciendo hacia el sur por la 9th Street, y uno golpeó al otro cerca de la New York Avenue. Los peatones sufrieron heridas graves pero no corrían el riesgo de morir a causa de ellas. Foto: Cortesía/ DC Fire.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Cuatro personas tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un hospital en el Distrito de Columbia, cuando un automóvil involucrado en un accidente fue empujado hacia la acera, impactando a quienes por allí transitaban la tarde del pasado martes.

Los vehículos viajaban hacia el sur por la 9th Street. Uno de ellos aparentemente quiso hacer un giro repentino hacia la New York Avenue y fue impactado por detrás por el otro automóvil. El conductor del primero no pudo controlar el vehículo y fue a parar en la acera, impactando a quienes tenía al frente, de acuerdo con detalles que brindó la policía.

Otras personas que no fueron afectadas corrieron hacia el lugar para socorrer a las personas. Incluso unieron fuerzas para levantar el vehículo y socorrer a individuos que se encontraban atrapados.

“No pudimos detener el automóvil y simplemente vi a los peatones tratando en vano de apartarse del camino”, dijo la pasajera del vehículo involucrado en el accidente, quien pidió no ser identificada. Recalcó que su novio, quien iba manejando, no tuvo la culpa de lo que pasó.

Ambos conductores involucrados en el accidente permanecieron en la escena y cooperaron con las autoridades durante las investigaciones. La comandante Morgan Kane, con la Policía Metropolitana de D.C., señaló que las personas sufrieron heridas de gravedad, pero ninguna corría peligro de muerte.

El conductor del vehículo fue esposado y trasladado a un recinto policial al descubrirse que estaba detrás del volante con una licencia suspendida. Al cierre de esta nota no estaba claro si enfrentaría algún tipo de cargos por el accidente.

Un día antes en la ciudad de Toronto, Canadá, un hombre condujo una camioneta rentada contra una multitud, matando a 10 personas e hiriendo a otras 15. Alek Minassian, de 25 años, utilizó su facebook minutos antes para publicar un mensaje en el que indicaba que “la rebelión de los “Incel” (célibes involuntarios) ha comenzado”.

La policía confirmó que el mensaje fue publicado por Minassian, pero aún no tienen claros los motivos por los que el hombre, quien pidió a los oficiales que le dispararan, llevó a cabo el trágico ataque.

Quienes conocen a Minassian aseguran que tenía dificultades sociales, especialmente con las mujeres. Los que se consideran “Incel” generalmente lo hacen porque en sus vidas han sido rechazados por las mujeres.