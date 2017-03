Oficialismo marcha en Caracas contra la OEA

A

pocas horas de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se debatirá la crisis venezolana, los oficialistas tomarán las calles del centro deCaracas en la denominada “marcha antiimperialista”.

Las autoridades bloquearon con rejas los alrededores de la Asamblea Nacional, donde fue instalada una tarima para recibir a los manifestantes. El Congreso, de mayoría opositora, ha sido acusado por Maduro y otras figuras del oficialismo de promover una “intervención global” en el país sudamericano.

El Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar controlado por el gobierno, declaró nulo por “inconstitucionalidad” el acuerdo de respaldo que aprobó la semana pasada la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana.

En la sentencia de la Sala Constitucional, que fue difundida el martes, se ordena a Maduro ejercer las medidas necesarias para evitar un “Estado de conmoción”, “revisar las diversas leyes” ante el “desacato” del Congreso y evaluar el comportamiento de las organizaciones internacionales.

Asimismo, el máximo tribunal dejó abierta la posibilidad de que alguna instancia inicie acciones contra los congresistas opositores al reconocer que la inmunidad parlamentaria sólo ampara los actos desplegados en ejercicio de atribuciones constitucionales y no frente a “ilícitos constitucionales” y “penales flagrantes”.

El reclamo del secretario general de la OEA Luis Almagro de que se convoquen elecciones generales en Venezuela -respaldado por 14 de los 34 Estados miembros del organismo- le dio un nuevo aire a la oposición, que ha decidido recurrir a la presión internacional para lograr la salida de Maduro luego de que se truncara en octubre un referendo revocatorio de su mandato.

Maduro superó en enero más de la mitad de su mandato de seis años por lo que la oposición quedó sin opciones para convocar a un referendo ya que la legislación venezolana no permite estas consultas en los dos últimos años de gobierno.

Tras evadir los controles migratorios que le habían impedido en febrero salir del país y pasar hacia la ciudad colombiana de Cúcuta para luego viajar a Washington, el presidente de la Comisión de Política Exterior, el diputado opositor Luis Florido, anunció que acudiría a la sesión de la OEA para solicitar la “aplicación” de la Carta Democrática Interamericana y reclamar elecciones y la liberación de los presos políticos.

El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que establece los estándares democráticos acordados por los países del hemisferio en 2001, autoriza a cualquier Estado miembro o al secretario general de la OEA a convocar al Consejo Permanente en caso de que “en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

El director de la encuestadora local Datanálisis, José Antonio Gil Yepes, descartó que las acciones del oficialismo puedan tener algún impacto entre la mayoría de los venezolanos y sostuvo que la campaña del gobierno sólo llegará a las “fuerzas más leales y radicales”, que representan cerca de 20% de la población.

Gil Yepes dijo a The Associated Press, sin embargo, que “no ve condiciones” para que la oposición pueda aprovechar el momento y generar adhesiones ya que a pesar del creciente descontento con la administración de Maduro los venezolanos no se sienten identificados con los políticos opositores.

En los últimos tres meses la popularidad de Maduro pasó de 18% a 22% según estimaciones de Datanálisis, una de las principales encuestadoras del país. El analista atribuyó el repunte al “vacío de la oposición” para producir una alternativa política.

Los venezolanos enfrentan una compleja crisis dominada por una inflación de tres dígitos, severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros bienes y una fuerte recesión.