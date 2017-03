Italia aprueba pautas para tratamiento de migrantes menores

E

l parlamento italiano aprobó el miércoles una ley que sienta las pautas para el tratamiento de niños migrantes que llegan solos al país, y que incluye la estricta prohibición de rechazarlos en la frontera.

La agencia para la infancia de la ONU y Save the Children elogiaron la ley, la primera de su tipo en Europa. Esta abarca todos los aspectos del cuidado de los menores que llegan solos a Italia, reduce el tiempo de permanencia en centros de acogida preliminares, fija un plazo de 10 días para confirmar su identidad y garantiza el acceso a la atención médica.

Save the Children dijo que más de 25.800 menores no acompañados llegaron a Italia por mar el año pasado, más del doble que en 2015. Al menos 3.000 menores no acompañados han arribado en lo que va del año.