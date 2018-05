Guatemala intercepta mayor carga de drogas en el Pacífico

La más grande cantidad de sustancias ilegales encontradas en la historia de Guatemala

El Ejército de Guatemala anunció el martes que interceptó el mayor cargamento de cocaína de su historia durante un operativo en cooperación con la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas internacionales.

En un boletín de prensa, el Ejército guatemalteco precisó que la droga se encontró al detener a un buque carguero que tenía una bandera de Tanzania y llegó a puerto la noche del lunes, aunque fue detenido días a atrás a 300 millas náuticas. Hasta ahora se han contabilizado tres toneladas de la droga, pero la inspección continúa, por lo que la cifra podría aumentar.

“Personal de la Marina de la Defensa Nacional determinó que en compartimentos de doble fondo se transportaba una gran cantidad de ilícitos que dio positivo para la droga, siendo la más grande cantidad de sustancias ilegales encontradas en la historia de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico”, decía el comunicado del ejército.

Un vocero militar, coronel Óscar Pérez, dijo a The Associated Press que la droga hallada es cocaína y detalló que las agencias antidrogas estadounidenses aún realizan el conteo y registro del buque con el apoyo de las autoridades locales. No obstante, aclaró que como la Guardia Costera de Estados Unidos fue la que detectó al buque, serán ellos los que incauten la droga y quienes darán seguimiento al procedimiento.

La Marina informó que también se detuvieron a 13 personas, entre ellos ecuatorianos, peruanos y colombianos que viajaban a bordo de la embarcación que transportaba mercadería variada en furgones.