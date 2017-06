Ecuador: piden evitar reguetón en horas no aptas para niños

A

utoridades ecuatorianas pidieron el jueves a los medios de comunicación que eviten difundir reguetón y música urbana con alto contenido sexual en franjas horarias no aptas para niños a fin de proteger a los menores.

La Superintendencia de Información y Comunicación dijo en un comunicado que hay un creciente descontento ciudadano “frente a un lenguaje con alto contenido sexual de canciones de reguetón o música urbana” que podría exponer a los jóvenes a una conducta perjudicial para su desarrollo integral. Las canciones con esas características deben respetar franjas horarias con el propósito de “garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, destacó.

El sociólogo y analista de la universidad Andina, Hernán Reyes, dijo a The Associated Press: “me parece que este tema no debe ser de carácter moralista, sino enfocado en mejorar los contenidos que se ofrecen en franjas horarias familiares, al alcance de los niños, en el reguetón más allá de la estética… Creo que los contenidos son adecuados o inadecuados y eso debe estar en el foco de la discusión”.

Debido a los ritmos pegajosos, canciones de esos géneros son muy populares entre los niños y los jóvenes ecuatorianos y suenan insistentemente en las radios y televisión de Ecuador.

El cantante ecuatoriano de música urbana, Sebastián Peñaherrera, afirmó a una estación de televisión local que no se debe estigmatizar estos géneros y pidió a las autoridades un trabajo conjunto “para filtrar esa decisión muy apresurada” porque en todos los géneros hay contenidos apropiados o no para niños.

El pedido de las autoridades no es de carácter vinculante (obligatorio), pero de no acatarlo los medios de comunicación podrían exponerse a denuncias ciudadanas que conllevarían la posibilidad de recibir sanciones administrativas y económicas.