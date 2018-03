Compra de votos termina por hundir a Kuczynski

Presidente de Perú renuncia tras difusión de videos

Martín Vizcarra, asume este fin de semana la presidencia del Perú. Era el primer vicepresidente de la República y gobernará hasta el año 2021, tras la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Foto: Vidal Tarqui-Cortesía Andina

Redacción

Washington Hispanic

Lima, Perú.- Cuando el martes 20 alistaba desde tempranas horas su estrategia para defenderse dos días después en el Congreso ante un segundo proceso de vacancia, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se vio envuelto en otro gravísimo escándalo de corrupción que lo obligó a renunciar, al difundirse audios y videos comprometedores tomados con cámaras ocultas.

El mandatario quedó atrapado y sin salida: al día siguiente envió una carta al Congreso dimitiendo al cargo.

Ese martes por la noche, en los programas noticiosos de la TV, algunos aliados de PPK y parlamentarios de la bancada oficialista aparecieron dialogando y presionando a un legislador opositor al gobierno para convencerlo con obras para su región (Puno) y ganancias millonarias por los contratos con tal de conseguir su voto en contra de la destitución de Kuczynski.

Ninguno de los interlocutores sospechaba que la conversación estaba siendo grabada por el congresista Moisés Mamani, miembro de Fuerza Popular –el partido de Keiko Fujimori, la hija del indultado expresidente Alberto Fujimori-, que tiene la mayoría en el Congreso.

Otro video mostró al abogado del presidente, Alberto Borea, proporcionando al mismo legislador el número telefónico del ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra. Según la bancada fujimorista, Borea le dijo a Mamani que se contacte con el ministro para conseguir obras en su región.

Un tercer video grabó imágenes de una reunión entre Mamani y el parlamentario Bienvenido Ramírez, quien forma parte del grupo llamado “los avenger” de Kenji Fujimori, rival político de su hermana Keiko. Con palabras soeces y en presencia del mismo Kenji Fujimori, Ramírez le explicó al congresista los beneficios que podía conseguir por las licitaciones de obras en Puno, para cuyo desarrollo podría contar con el apoyo oficial si cambiaba su voto y se ponía en contra de la vacancia presidencial.

Fuerza Popular no perdió tiempo en presentar ante la prensa los mencionados audios y videos, lo que fue el inicio de un terremoto político que en cuestión de pocas horas aceleró la caída de PPK, quien también está implicado en el “caso Lava Jato”, como se llama a los sobornos millonarios entregados por la empresa constructora brasileña Odebrecht.

El miércoles 22, al mediodía, Kuczynski se presentó en la TV con un mensaje a la nación, en el que señaló que había sido víctima de una conspiración. No hizo ninguna autocrítica ni pidió disculpas al país. Luego anunció que renunciaba al cargo tras 20 meses de gestión.

Una vergüenza

Mientras tanto, un ambiente sofocante se vivía en todo el Perú al cierre de esta edición, donde la población y la clase política trataban de digerir los dramáticos sucesos.

El diario El Comercio, el más tradicional del país, no dudó en señalar que “el presidente ha caído de manera vergonzosa”.

“Manchado por audios y videos en los que aparecen aliados y ministros suyos involucrados en operaciones de compra de votos a cambio de favores gubernamentales. Y manchado, sobre todo, por un conflicto de intereses que arrastraba de su pasado y por la inverosímil irresponsabilidad con la que manejó ese rabo de paja desde que estalló el escándalo Lava Jato: haciendo, primero, como si el asunto no fuese a salir y negándolo todo, después, como si no se pudiese probar”, sostuvo el centenario diario peruano.

Tampoco el editorial de El Comercio libró de culpa a las acciones que sirvieron para tumbar al presidente.

“La vergüenza no está solo en el modo en que Kuczynski ha caído. La vergüenza también está en el modo en que Fuerza Popular (FP) lo ha tumbado”, señaló.

Y en referencia a ese “vergonzoso acontecimiento” concluyó: “Lo que hemos visto en estos días ha sido un ignominioso combate… la compra de votos, por un lado; las ‘denuncias’ manipuladoras, los chuponeos, los topos y los videos, por el otro”.



MARTÍN VIZCARRA A LA PRESIDENCIA

• De acuerdo a la Constitución del Perú, el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, es el llamado a asumir la presidencia en reemplazo del renunciante Pedro Pablo Kuczynski.

• Hasta el momento de la renuncia de PPK, Vizcarra era embajador del Perú en Canadá.

• Según la normativa constitucional, asumirá las riendas del país hasta el año 2021, cuando terminaba el periodo de Kuczynski.

• Vizcarra nació en Lima el 22 de marzo de 1963. Es hijo de César Vizcarra Vargas, exalcalde de Moquegua, una ciudad del litoral sureño, y de Doris Cornejo.

• Es ingeniero civil y egresado en Administración Gerencial por ESAN. Llegó a decano del Colegio de Ingenieros (2008 y 2009)

• En el 2010 fue elegido gobernador regional de Moquegua

• Fue ministro de Transportes y Comunicaciones en el 2016, pero tuvo que renunciar al año siguiente.