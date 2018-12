China celebra liberación de ejecutiva de Huawei en Canadá

El caso de Meng generó tensiones diplomáticas entre las tres naciones implicadas.

El Ministerio de Exteriores de China negó el miércoles tener conocimiento de la detención de un exdiplomático de Canadá, mientras ciudadanos chinos celebraron la decisión de un tribunal canadiense de dejar en libertad bajo fianza a una alta ejecuta de Huawei Technologies.

La liberación de la directora financiera de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, provocó una oleada de apoyo en redes sociales hacia ella y su empresa, con sede en la ciudad de Shenzhen, en el sur del país.

Zeng Yuan, un estudiante universitario en Beijing, estaba entre los que creían que la detención del exdiplomático Michael Kovrig estaba relacionada con el caso de Meng.

“Esto es una especie de declaración al gobierno de Canadá”, dijo el estudiante de finanzas a The Associated Press. “Esto tiene sentido. China no puede sentarse a esperar su destino y dejar que hagan acusaciones ambiguas contra ciudadanos chinos”.

Meng fue detenida el 1 de diciembre a petición de Estados Unidos, que acusa a Huawei de utilizar una empresa fantasma en Hong Kong para vender equipos a Irán violando las sanciones impuestas por Washington a la República Islámica.

Tras tres días de audiencias, un juez de la Columbia Británica concedió el martes la libertad bajo fianza de 10 millones de dólares canadienses (7,5 millones de dólares) a Meng. La ejecutiva deberá llevar sin embargo una pulsera de seguimiento electrónica en el tobillo, entregar sus pasaportes, no podrá salir de Vancouver y sus suburbios y tiene que permanecer en una de sus dos viviendas en la ciudad entre las 23:00 y las 06:00 horas.

Al tiempo que se negó a confirmar la detención de Kovrig, el vocero del Ministerio de Exteriores, Lu Kang, dijo que el International Crisis Group, para el que el exdiplomático trabaja como analista desde Hong-Kong, no estaba registrado en China y sus actividades en el país eran ilegales.

Como la organización no está registrada como una ONG en el país, “una vez su personal participa en actividades en China, está violando la ley”, dijo Lu.

El portavoz repitió el pedido de las autoridades chinas para la liberación inmediata de Meng, hija del fundador de Huawei, un fabricante líder de equipos de telecomunicaciones con fuertes vínculos con el gobierno y el ejército de Beijing.

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Ralph Goodale, confirmó la detención de Kovrig. El International Crisis Group dijo que fue detenido el lunes en la noche por la Oficina de Seguridad Estatal en Beijing, que gestiona los asuntos relacionados con inteligencia y contrainteligencia en la capital china.