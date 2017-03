Carlos Vecchio: “Es la peor crisis de Venezuela”

E

l director político del partido opositor venezolano Voluntad Popular, Carlos Vecchio, asistió a la sesión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la OEA para discutir sobre la situación que atraviesa el país caribeño, el martes 28 de marzo, y presagió lo que se veía venir.

En declaraciones a Washington Hispanic, Vecchio dijo que “la crisis en Venezuela se va profundizar con los meses”, sin imaginar que al día siguiente el Tribunal Supremo de Justicia resolviera tomar el control del poder legislativo.

Washington Hispanic: ¿Qué espera después de esta agitada semana?

Carlos Vecchio: Esta sesión habla por sí sola sobre la preocupación que hay en la región sobre la crisis que se vive en Venezuela, la que se ha profundizado porque se ha roto el orden constitucional, y nos enfocamos en las recomendaciones que están haciendo los 14 países que respaldan la Carta Democrática.

Washington Hispanic: ¿Cuáles son esas recomendaciones?

C.V.: La liberación de presos políticos, el llamado a elecciones generales y el respeto a la Asamblea Nacional. Esta sesión de emergencia es el inicio del camino para retomar las conversaciones que restauren la democracia en Venezuela y donde los miembros de la OEA asuman el control de la crisis que se vive en Venezuela.

W.H. ¿Cómo pretenden convencer a los otros países miembros y obtener los votos suficientes para aplicar la Carta Democrática?

C.V.: Para empezar es muy relevante que la sesión de hoy –martes 28- haya sido convocada por 18 países miembros. Los hechos hablan por sí solos. La crisis en Venezuela se va profundizar con los meses y creo que eso va llevar al organismo a tomar una posición más clara en favor del pueblo venezolano, que está atravesando la peor crisis de su historia republicana.

W.H.:¿Cómo responden al gobierno venezolano que denuncia una intervención de EEUU y de los países miembros de la OEA?

C.V.: Eso es un insulto a la inteligencia de los países. La Carta Democrática no contempla ninguna intervención ni injerencia. De hecho, el ex presidente Hugo Chávez firmó esa Carta Democrática en 2001 y lo que ahí se pide son elecciones, liberación de presos políticos y el rescate institucional. Aquí no hay nada de invasión. Eso es una mentira y manipulación del oficialismo. Lo que establece la Carta Democrática es la responsabilidad que tienen los países para restaurar la democracia en la región y eso es lo que se está haciendo