Bolivia: multitud desagravia a Virgen pintada en lencería

En medio de la peregrinación llovió y despuntó el sol.

AP

Washington Hispanic

Una multitud peregrinó el jueves en la ciudad boliviana de Oruro para desagraviar a su santa patrona después de que una artista la pintara en ropa interior y medias transparentes, lo que generó encendidos debates en este país de mayoría católica.

Los fieles desfilaron de rodillas ante la patrona de Oruro, la Virgen del Socavón, en medio de cánticos, rezos y alabanzas. La procesión encabezada por el arzobispo, el gobernador y el alcalde paralizó parcialmente la ciudad ubicada a 190 kilómetros al sur de La Paz.

En medio de la peregrinación llovió y despuntó el sol, lo que fue interpretado por el arzobispo Cristóbal Bialasic como una “señal de purificación ante semejante ofensa” a la Virgen cuya imagen gigante corona uno de los cerros en el centro de la urbe.

En honor de la santa patrona de los mineros cada año en carnaval miles de bailarines y bandas desfilan por la ciudad en la mayor expresión del folclore andino boliviano, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y que además es el principal atractivo turístico de Oruro.

La pintura irreverente le ha ganado notoriedad a la joven artista Rilda Paco pero también críticas, amenazas y hasta un posible juicio por “agraviar a la mamita del socavón”, dijo el gobernador Víctor Hugo Vásquez del partido del presidente Evo Morales.

Vásquez dio una pausa laboral para permitir que la gente asista a la ceremonia. El funcionario ha sido criticado después de que dos ataques con explosivos provocaran 12 muertes y dejaran 60 heridos en el reciente carnaval sin que hasta la fecha se conozcan los móviles y los culpables.

“Yo no quise ofender sino protestar… Es en los carnavales donde se da mayor consumo de alcohol, violaciones y violencia” con el pretexto de la fe, dijo la artista a The Associated Press.

La pintura que Paco colgó en su muro de Facebook muestra a personajes del carnaval con botellas de licor bailando alrededor de la santa en lencería.

De las redes sociales la polémica saltó a los medios masivos entre defensores del arte, la libre expresión y católicos que consideraron ofensiva a su fe la pintura de la artista de 31 años.

“Corrientes laicistas están generando una cristianofobia”, dijo el prelado en su sermón.

Pero el ministro de Justicia, Héctor Arce, salió en defensa de Paco y sostuvo que “por sobre nuestras creencias religiosas está el respeto a la libertad de expresión y culto”.

De acuerdo con la artista “la Virgen es madre y como madre es mujer antes que santa. Dibujarla así es para denunciar cómo nos sentimos las mujeres cuando somos víctimas de acoso, feminicidio y violación”.

Poco más del 60% de los bolivianos se declaran católicos. En el país se celebran cerca de un millar de fiestas patronales con bailes callejeros en torno a las cuales se mueve el comercio y el consumo de licor, lo que es censurado incluso por la Iglesia católica.