Univision recauda más de $3MM para alivio por desastres

on el especial del sábado “Unidos por los Nuestros”, Univision logró recaudar más de 3 millones de dólares en apoyo a las víctimas y damnificados de los desastres naturales en Latinoamérica y Estados Unidos, informó el lunes la cadena a The Associated Press.

Los fondos serán destinados a la Cruz Roja Americana y sus esfuerzos de ayuda en las áreas más afectadas por los dos terremotos en México, el huracán María en Puerto Rico, y los huracanes Harvey en Texas e Irma en Florida.

“Como empresa impulsada por una misión, nuestro compromiso en Univision es aprovechar el potencial de nuestras plataformas, uniéndonos a nuestros socios para movilizar y unificar nuestra audiencia y nuestros recursos, en solidaridad con las comunidades a las que servimos en este momento de tremenda devastación”, dijo Randy Falco, presidente y director ejecutivo de UCI, en un comunicado. “Estoy orgulloso de la impresionante demostración de apoyo y unidad de nuestro público a través de ‘Unidos por los Nuestros’, y es por eso que la plataforma para recaudar fondos permanecerá activa para seguir apoyando a aquellos que lo necesiten”.

Figuras como Miguel Bosé, Chayanne, Eugenio Derbez, Luis Fonsi, Julián Gil, Oscar de la Hoya, Enrique Iglesias, Ana Brenda, Natalia Jiménez, Jennifer López, Lucero, Ricky Martin, Ricardo Montaner, Ednita Nazario, Carlos Vives y Shakira participaron en el especial de siete horas. Personalidades de los programas “Mira Quién Baila”, “Despierta América”, “El Gordo y la Flaca” y “Primer Impacto”, así como comentaristas de Univision Deportes, atendieron las llamadas telefónicas de los donantes.

En una iniciativa similar, Telemundo transmitió el domingo el teletón “Todos Unidos”, un programa de cuatro horas conducido por Don Francisco en el que también participaron Jennifer López, Fonsi y Montaner, además de Yuri, Elvis Crespo, Ana María Polo, Adamari López, Carlos Ponce, María Celeste Arrarás, José Díaz-Balart, Gabriel Porras y Gaby Espino, entre otros.

“Estamos profundamente conmovidos e inspirados por el dolor, valentía y esperanza y, como parte de nuestra misión, estamos completamente comprometidos a hacer uso de todas nuestras plataformas, talento y asociados para ayudar a los necesitados”, expresó César Conde, presidente de NBCUniversal International Group y NBCUniversal Telemundo Enterprises, en un comunicado sobre el especial de la cadena.

La cifra oficial de lo recaudado por Telemundo no estaría disponible hasta que el canal haya terminado con sus labores de recaudación, que continuaban el lunes a través de los sitios http://www.telemundo.com/ y www.elpoderenti.com/cruzroja, y el número telefónico gratuito 1-800-596-6567.

Univision indicó que también continúa recibiendo donativos a través de www.Univision.com/Unidos y el número 1-800-842-2200.