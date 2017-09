Talleres de formación actoral en Teatro de la Luna

L

as instalaciones del Teatro de la Luna abre sus puertas para todos lo interesados en recibir los talleres de formación actoral para adultos “La cámara de las maravillas”, con la instructora de Ecuador Juana Estrella, el próximo lunes 25 y martes 26 de septiembre de 7:00 p.m. a las 9:30 pm en la Casa de la Luna 4020 Georgia Ave., Washington, DC. 20011.

Los talleres de teatro son cursos libres dirigidos tanto a aficionados del teatro como para aquellos que quieran prepararse para seguir estudios profesionales en el futuro.

Un segundo taller de Formación Actoral para Adultos será impartido desde el lunes 2 de octubre hasta marzo 26, 6:30 pm – 9:00 pm en la Casa de la Luna. Inscripciones ya abiertas.

Teatro de la Luna, es una organización que ha sido reconocida en varias ocasiones por sus contribuciones culturales. El director Mario Marcel recibió el Elizabeth Campbell Award por sus contribuciones a las artes. Este reconocimiento fue otorgado por el American Association of University Women’s Arlington chapter. En dos ocasiones, Teatro de la Luna fue honrado con el premio STAR del Arlington County Commission for the Arts por su excelencia administrativa y servicio a la comunidad. Nucky Walder, productora del Teatro de la Luna ha sido honrada con el premio de Latina Woman Leadership 2009.

La meta de construir conexiones entre las comunidades Hispano-parlantes y Anglo-parlantes se consigue promoviendo el diálogo e involucrando a la comunidad a través de eventos teatrales y culturales bilingües.

Más información sobre costos de futuros talleres puede comunicarse al (202) 882-6227/ (703)548-3092.