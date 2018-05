Sumérgase en el mundo mágico del Cirque Italia

Del 24 al 28 de mayo

El Cirque Italia estará ubicado en la 16 Chestnut St, Gaithersburg, MD. en el recinto ferial de agricultura del condado de Montgomery. Foto:Cortesia.

Redacción

Washington Hispanic

El recinto donde se ubica la ferial de agricultura del condado de Montgomery será el escenario donde se instalará la compañía de entretenimiento artístico Cirque Italia con su presentación Water Circus del 24 al 28 de mayo.

Utilizando los últimos efectos en tecnología mezcladas con las artes, los show del Cirque Italia trae

espectaculos únicos. Esta nueva aparición contará con una cortina de agua ultramoderna que controla meticulosamente cada gota de agua. Los miembros de la audiencia pueden esperar ver bellos patrones musicales y espectáculos a medida que el agua cae en la aguna.

Cirque Italia está listo para proporcionar una experiencia impresionante. Esta nueva etapa sorprenderá a la audiencia más exigente y sincronizada con la exhibición más creativa de talento sobrehumano.

¡El resultado es simplemente algo fuera de este mundo!

Cirque Italia trae para sus presentaciones a una cuidadosa selección de artistas de todo el mundo, contará con actos desde Rusia hasta México. Cirque Italia cree en el multiculturalismo como uno de sus activos más fuertes.

Repleto de actos increíbles, no hay lugar para el aburrimiento. La variedad presentada es excepcional. Para aquellos que disfrutan de fantasía, tenemos un Avatar. Casi no hay límite corporal para nuestro contorsionista, Ricardo, mientras se dobla de una manera que nunca hubieras imaginado. Nuestro increíble rendimiento de la rueda de la muerte presenta un salto en vertical hacia delante, algo que no podrás ver en ningún otro lado. Si eso no le da vueltas la cabeza, quizás los cinco patinadores de ruedas y sus increíbles trucos y giros lo hagan.

Y aunque el Cirque Italia no usa animales en nuestras presentaciones, este año presentaremos increíbles títeres realistas. Están tan bien hechos que podrías pensar que son reales. Ya se trate de un acto de láser futurista o actuaciones aéreas fascinantes, el espectáculo tiene algo para todos los gustos y expectativas. Una cosa que el Cirque Italia se propone lograr es crear un tipo de entretenimiento de clase mundial adecuado para todos los grupos de edad.

Para obtener más información, visite www.cirqueitalia.com o visite las diferentes cuentas de redes sociales.

Los boletos se pueden comprar ahora a partir de $ 10.00- $50.00 dependiendo de la disponibilidad. El Cirque Italia ofrece una entrada gratuita para niños con cada boleto adulto de pago completo en los niveles 2 o 3.

Horarios:

· 24 de mayo – jueves: 7:30 p.m.

· 25 de mayo – Viernes: 7:30 p.m.

· 26 de mayo – Sábado: 1:30 p.m., 4:30 p.m., y 7:30 p.m.

· 27 de mayo – Domingo: 1:30 p.m., 4:30 p.m., y 7:30 p.m.

· 28 de mayo – Lunes: 1:30 p.m. y 4:30 p.m. (Memorial Day)

Puede comprar boletos a través del sitio web (cirqueitalia.com/tickets) o por teléfono: (941) 704-8572.

Cirque Italia estará ubicado en la 16 Chestnut St, Gaithersburg, MD 20877