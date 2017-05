Sardi’s pollo a la brasa llega al Taste of Perú 2017

L

a cadena de restaurante Sardi’s, con su especialidad en comida peruana y pollo a la brasa que ha conquitado con su sabor el área metropolitana, estará delitando a todos los asistentes del festival gastronómico Taste of Perú Washington DC 2017.

Perú se ubica entre los mejores destinos del mundo por su variedad culinaria, sus funciones y el estilo único de cocinar el pollo a la brasa peruano. Estados Unidos no es ajeno a este boom culinario y en el Área Metropolitana de Washington DC, uno de los restaurantes que está haciendo furor es la cadena de pollerías Sardis.

En el 2013, Sardi’s Pollo a la Brasa fue reconocido por la revista “WASHINGTONIAN”, y también obtuvo el reconocimiento de la revista Bethesda como uno de los mejores CHEAP EATS.

Ambos reconocimientos constituyen un gran honor y un logro para la compañía y para nuestros empleados, que se esfuerzan enormemente día a día.

La popularidad de las pollerías Sardi’s viene en aumento, pero a la vez también hay que reconocer que el pollo peruano también viene siendo degustado por mayor cantidad de personas, día a día.

Por lo que extienden una cordial invitación, a todos a que asistan al Festival Gastronomico Taste of Peru Washington DC 2017 el 4 de junio en la University of the District of Columbia, Washington, DC. De 10:00 a.m – 6:00 p.m.