“La La Land” con 14 nominaciones al Oscar

a tierna carta de amor a los musicales “La La Land” recibio el martes 14 nominaciones a los premios Oscar, empatando el récord de “Titanic” y “All About Eve” con el mayor número de candidaturas.

“La La Land” fue postulada a mejor película y le mereció menciones a sus astros Emma Stone y Ryan Gosling así como a su guionista y director de 32 años, Damien Chazelle.

Nueve cintas, de las posibles diez que admite la categoría de mejor película, fueron nominadas, incluyendo “Moonlight”, “Arrival”, “Manchester by the Sea”, “Hell or High Water”, “Lion”, “Fences”, “Hidden Figures” y “Hacksaw Ridge”.

La luminosa historia del paso a la edad adulta de Barry Jenkins, “Moonlight”, fue postulada a ocho premios. Por su parte, la adaptación de Denzel Washington a la obra de teatro de August Wilson “Fences” y el drama de Theodore Melfi sobre un grupo de matemáticas de raza negra “Hidden Figures” se aseguraron de acabar con las críticas por los “OscarTanBlancos” (#OscarsSoWhite). Tras dos años consecutivos en los que se nominó a actores solo blancos, hubo siete personas de raza negra entre los 20 postulados.

Jenkins, nominado por su trabajo como director y guionista, dijo que las candidaturas para “Moonlight” y otras películas mostraban que la gente estaba dispuesta a ponerse en los zapatos de los demás.

Las nominaciones a mejor director son Damien Chazelle (La la Land), Berry Jenkins (Moonlight), Kenneth Lonergan(“Manchester by the Sea”), Denis Villeneuve (Arrival) y Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Por su trabajo en “Florence Foster Jenkins” fue postulada a mejor actriz junto con Stone, Natalie Portman (“Jackie”), Ruth Negga (“Loving”) e Isabelle Huppert (“Elle”). Además de Adams quedá fuera Annette Bening por “20th Century Women”.

Los nominados a mejor actor son Gosling, Casey Affleck (“Manchester by the Sea”), Andrew Garfield (“Hacksaw Ridge”), Viggo Mortensen (“Captain Fantastic”) y Denzel Washington (“Fences”). Mientras que por el premio al mejor actor de reparto se miden Mahershala Ali (“Moonlight”), Jeff Bridges (“Hell or High Water”), Michael Shannon (“Nocturnal Animals”), Lucas Hedges (“Manchester by the Sea”) y Dev Patel (“Lion”).

Viola Davis es la actriz de reparto favorita por su papel en “Fences”. Se medirá con Naomie Harris (“Moonlight”), Nicole Kidman (“Lion”), Octavia Spencer (“Hidden Figures”) y Michelle Williams (“Manchester by the Sea”).