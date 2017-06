Jueves de conciertos en Silver Spring

E

l verano ya esta aquí, y la ciudad de Silver Spring, ha organizado una serie de conciertos en la Plaza de Veteranos frente al Centro Cívico todos los jueves de julio e inicios de agosto de 7:00 a 9:00 p.m. en donde todos están invitados a pasar unas horas relajadas con músico en vivo y totalmente gratuitos.

Los asistentes pueden traer sus canastas de picnics o después de la música disfrutar de comida de uno de los muchos restaurantes cercanos.

El calendario de conciertos son los siguientes:

Junio 29 – David Bach (World Music)

Julio 6 –MoCo’s Got Talent

Julio 13 – Second Wind (‘80s)

Julio 20 – Gary & The Groove (‘60s)

Julio 27 – Rock & Roll Relics (Oldies)

Agosto 3 – Moxie Blues Band (Blues)

El Centro Cívico en la Plaza de Veteranos esta ubicado en la 1 Veterans Pl, Silver Spring, MD 20910.

Los conciertos son patrocinados por Discovery Communications y Live Nation.