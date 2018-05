Joel Chirinos El mejor bartender de Perú en el Taste of Perú DC 2018

Ganador del World Class Perú en el 2014 y 2016

Joel Chirinos el mejor bartender del Perú estará en el Taste of Perú Washington DC 2018. Foto: Cortesía.

El Pisco la bebida de bandera del Perú, tendrá este año un lugar preferencial en el Taste of Perú Washington DC 2018, con el bartender Joel Chirinos quien llega por primera vez a la gran feria gastronómica Taste of Perú Washington DC 2018, el domingo 3 de Junio 2018 en la Universidad del Distrito de Columbia.

Su majestad el Pisco peruano estará bien representado por una diversidad de marcas como Sol de Ica, Ocucaje y Portón, papel importante tendrán también los bartender Cholo Sour.

Pero será el mejor bartender de Perú, Joel Chirinos quien traerá a la sexta Feria Gastronómica su concepto de coctelería glocal, una tendencia que toma a las bebidas, como un punto de encuentro cultural, en donde cada sabor e ingrediente expresa rasgos distintivos de cada país. Reconocido como el mejor mixólogo de Perú, Chirinos realiza sus mezclas cautivando los paladares de todo el mundo.

Joel se formó como bartender porque encontró en la barra un espacio único de intimidad y complicidad con otras personas.

Fue especializándose como Sommelier y administrador de bebidas en prestigiosas organizaciones en Perú. Su curiosidad y hambre por más, lo llevaron a recorrer diferentes países aprendiendo a admirar su idiosincrasia e intercambiar conocimiento, para luego consolidar su formación con el master bartender Hidetsugu Ueno en Japón en el Bar High Five (Ginza, Tokio) nominado como uno de los mejores bares del mundo y el mejor bar de Asia por “The world’s best bars” “The world’s 50 best bars” y “Tales of the cocktails”.

Eso sumado a su amor por el Perú, le dan forma a su propuesta de cocteleria “Glocal”, bajo la premisa de pensar globalmente y actuar localmente. Ganador del World Class Perú en los años 2014 y 2016.

Los tickets para este evento ya están a la venta en Eventbrite.com o www.tasteofperudc.com/tickets