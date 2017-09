Lista de nominados a los Latin Grammy, en su 18va edición

A

continuación la lista completa de nominados a la 18va edición de los Latin Grammy, según se anunció el martes.

GENERAL

—Grabación del año: “La flor de la canela”, Rubén Blades; “El surco”, Jorge Drexler; “Quiero que vuelvas”, Alejandro Fernández; “Despacito”, Luis Fonsi con Daddy Yankee; “El ratico”, Juanes con Kali Uchis; “Amárrame”, Mon Laferte con Juanes; “Felices los 4”, Maluma; “Vente pa’cá”, Ricky Martin con Maluma; “Guerra”, Residente; “Chantaje”, Shakira con Maluma.

—Álbum del año: “Salsa Big Band”, Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta; “Obras son amores”, Antonio Carmona; “A la mar”, Vicente García; “Fénix”, Nicky Jam; “Mis planes son amarte”, Juanes; “La trenza”, Mon Laferte; “Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol. 1)”, Natalia Lafourcade; “Residente”, Residente; “El Dorado”, Shakira; “Palabras manuales”, Danay Suárez.

—Canción del año: “Amárrame”, Mon Laferte, compositora (Mon Laferte con Juanes); “Chantaje”, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Snaider Lezcano Chaverra, Joel Antonio López Castro, Maluma y Shakira, compositores (Shakira con Maluma); “Desde que estamos juntos”, Descemer Bueno y Melendi, compositores (Melendi); “Despacito”, Daddy Yankee, Erika Ender y Luis Fonsi, compositores (Luis Fonsi con Daddy Yankee); “Ella”, Ricardo Arjona, compositor (Ricardo Arjona); “Felices los 4”, Mario Cáceres, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Maluma, Servando Primera, Stiven Rojas y Bryan Snaider Lezcano, compositores (Maluma); “Guerra”, Residente y Jeff Trooko, compositores (Residente); “La fortuna”, Diana Fuentes y Tommy Torres, compositores (Diana Fuentes con Tommy Torres); “Tú si sabes quererme”, Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade con Los Macorinos); “Vente pa’cá”, Nermin Harambasic, Maluma, Ricky Martin, Mauricio Montaner, Ricky Montaner, Lars Pedersen, Carl Ryden, Justin Stein, Ronny Vidar Svendsen y Anne Judith Stokke Wik, compositores (Ricky Martin con Maluma).

—Mejor nuevo artista: Paula Arenas, CNCO, Vicente García, Martina La Peligrosa, Mau y Ricky, Rawayana, Sofía Reyes, Rosalía, Danay Suárez, Sebastián Yatra.

POP

—Mejor álbum vocal pop contemporáneo: “Hijos del mar”, David Bisbal; “Rompiendo fronteras”, Alejandro Fernández; “Flora y fauna”, Camila Luna; “El dorado”, Shakira; “Extended Play Yatra”, Sebastián Yatra.

—Mejor álbum vocal pop tradicional: “Libre”, Franco De Vita; “Salón, lágrimas y deseo”, Lila Downs; “Vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes”, Juan Gabriel; “Una vida”, Ednita Nazario; “El tren de los regresos”, Yordano.

URBANA

—Mejor fusión/interpretación urbana: “Si tu novio te deja sola”, J Balvin con Bad Bunny; “Despacito (remix)”, Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber; “El amante”, Nicky Jam; “Dagombas en Tamale”, Residente; “Chantaje”, Shakira con Maluma.

—Mejor álbum de música urbana: “Big Yauran”, J Álvarez; “El círculo”, Kase.O; “Rap Komunion”, Arianna Puello; “Coisas do meu imaginário”, Rael; “Residente”, Residente.

—Mejor canción urbana: “A chapa é quente!”, Emicida & Rael, compositores (Língua Franca); “Coqueta”, Luis Díaz, Alejandro Estrada, Bruno Og y Jonathan Torres, compositores (Ghetto Kids); “El amante”, Nicky Jam, Juan Diego Medina Vélez y Cristhian Mena, compositores (Nicky Jam); “Hey Ma (Spanish Version)”, J Balvin, Camila Cabello, Phillip Kembo, Johnny Michell, Pitbull, Rosina “Soaky Siren” Russell, Jamie Sanderson y Tinashe “T-Collar” Sibanda, compositores (Pitbull & J Balvin con Camila Cabello); “Papá”, Lápiz Consciente y Vico C, compositores (Lápiz Consciente con Vico C); “Somos anormales”, Rafael Arcaute, Igor Koshkendey y Residente, compositores (Residente).

ROCK

—Mejor álbum de rock: “Mutante”, Daniel Cadena; “II”, De La Tierra; “La gran oscilación”, Diamante Eléctrico; “Barro y fauna”, Eruca Sativa; “Todos nuestros átomos”, Utopians.

—Mejor álbum pop/rock: “El hombre sin sombra”, Mikel Erentxun; “50 palos”, Jarabe de Palo; “Mis planes son amarte”, Juanes; “Fuerte”, Miranda!; “Lo niego todo”, Joaquín Sabina.

—Mejor canción de rock: “Almas gemelas”, Eruca Sativa, compositores (Eruca Sativa); “Déjala rodar”, Diamante Eléctrico, compositores (Diamante Eléctrico); “Días contados”, Rafael Bonilla y Jorge Holguín “Pyngwi”, compositores (Rafa Bonilla); “La noche”, Andrés Calamaro, compositor (Andrés Calamaro); “Para cuando me muera”, Emiliano Brancciari, compositor (No Te Va Gustar); “Que no”, Enrique Rangel, compositor (Café Tacvba)

ALTERNATIVA

—Mejor álbum de música alternativa: “Jei Beibi”, Café Tacvba; “Apocalipsis zombi”, El Cuarteto de Nos; “La trenza”, Mon Laferte; “La promesa de Thamar”, Sig Ragga; “Palabras manuales”, Danay Suárez.

—Mejor canción alternativa: “Amárrame”, Mon Laferte, compositora (Mon Laferte con Juanes); “Antonia”, Sig Ragga, compositores (Sig Ragga); “Apocalipsis zombi”, Roberto Musso, compositor (El Cuarteto de Nos); “Apocalíptico”, Rafael Arcaute y Residente, compositores (Residente); “Integridad”, Stephen Marley y Danay Suárez, compositores (Danay Suárez con Stephen Marley).

TROPICAL

—Mejor álbum de salsa: “Tributo a la salsa colombiana 7”, Alberto Barros; “Salsa Big Band”, Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta; “Fase dos”, Juan Pablo Díaz; “ADN”, Alain Pérez; “Isidro Infante presenta… Cuba y Puerto Rico, un abrazo musical salsero”, varios artistas.

—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Ni un paso atrás”, Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez; “Gente valiente”, Silvestre Dangond; “Sin límites”, El Gran Martín Elías y Rolando Ochoa; “Cumbia del río Magdalena”, Juventino Ojito y Su Son Mocaná; “Patrimonio cultural”, Jorge Oñate y Alvaro López.

—Mejor álbum tropical contemporáneo: “Teatro”, Lucas Arnau; “La parranda de Gaitanes”, Gaitanes; “Bidimensional”, Guaco; “Devuélveme mi libertad”, Frank Reyes; “FIVE”, Prince Royce.

—Mejor álbum tropical tradicional: “Albita”, Albita; “Cubra sobre cuerda”, Babalú Quinteto; “Raíz”, El Septeto Santiaguero; “El añejo jardín”, La Colmenita (varios artistas); “To Beny Moré with Love”, Jon Secada con The Charlie Sepúlveda Big Band.

—Mejor álbum de fusión tropical: “Coletera”, Coletro; “Contra corriente”, Gabriel; “Porrock”, Adriana Lucía; “Salsangroove”, Salsangroove; “Olga Tañón y punto”, Olga Tañón.

—Mejor canción tropical: “Bachata en Kingston”, Vicente García, compositor (Vicente García); “Cuando beso tu boca”, Raúl del Sol y Jorge Luis Piloto, compositores (Mojito Lite); “Deja vu”, Manny Cruz, Prince Royce, Daniel Santacruz y Shakira, compositores (Prince Royce con Shakira); “Dejé de amar”, Medardo Rovayo, compositor (Felipe Muñiz con Marc Anthony); “Hijos del cañaveral”, Residente, compositor (Residente).

CANTAUTOR

—Mejor álbum cantautor: “Trenes, aviones y viajes interplanetarios”, Santiago Cruz; “Lo único constante”, Alex Cuba; “Tatuajes”, Erika Ender; “A la mar”, Vicente García; “Gran ciudad”, Debi Nova.

REGIONAL MEXICANA

—Mejor álbum de música ranchera: “Las caras lindas”, Flor de Toloache; “Pero no llorando – Nocturna”, Majida Issa; “Nuestra herencia”, Mariachi Herencia de México; “Aún estoy de pie”, Mariachi Imperial Azteca; “36 Aniversario Mariachi Oro de América”, Mariachi Oro de América.

—Mejor álbum de música banda: “Ayer y hoy”, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga; “Mis decretos”, El Chapo de Sinaloa; “Besos callejeros”, Maribel Guardia; “El mayor de mis antojos”, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga; “Un millón de primaveras”, Lalo Mora.

—Mejor álbum de música tejana: Debido al bajo número de inscripciones, esta categoría no será premiada este año.

—Mejor álbum de música norteña: “Gallo fino”, Leonardo Aguilar; “Alma bohemia”, Los Huracanes del Norte; “No. 50”, Los Invasores de Nuevo León; “Piénsalo”, Los Palominos; “Los Tercos”, Los Tercos.

—Mejor canción regional mexicana: “Compromiso descartado”, Espinoza Paz, compositor (Leonardo Aguilar); “Ganas de volver”, Horacio Palencia, compositor (Horacio Palencia); “Sentimiento emborrachado”, Raúl Jiménez E. y Chucho Rincón, compositores (Santiago Arroyo); “Siempre es así”, Juan Treviño, compositor (Juan Treviño con AJ Castillo); “Vale la pena”, Edgar Barrera, Martín Castro Ortega & Alfonso Lizárraga, compositores (Banda El Recodo de Cruz Lizárraga)

INSTRUMENTAL

—Mejor álbum instrumental: “Joined”, Cesar Camargo Mariano con Rudiger Liebermann, Walter Seyfarth y Benoit Fromanger; “Spain Forever”, Michel Camilo & Tomatito; “Conversations with Vladimir Stowe”, Gustavo Casenave; “Origen”, Daniel Minimalia; “El tren”, Luis Salinas.

TRADICIONAL

—Mejor álbum folklórico: “Piango, piango”, Yuvisney Aguilar & Afrocuban Jazz Quartet; “El orisha de la rosa”, Magín Díaz; “Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol. 1)”, Natalia Lafourcade; “Pa’ qué más (música andina colombiana)”, Quinteto Leopoldo Federico; “El tuyero ilustrado”, Edward Ramírez & Rafa Pino.

—Mejor álbum de tango: “Bucles”, Patricia Malanca; “13”, Rodolfo Mederos; “Mixturas”, Orquesta de Tango de la Una; “20 años – En vivo en Café Vinilo”, Orquesta El Arranque; “Solo Buenos Aires”, Fernando Otero.

—Mejor álbum de flamenco: “Memoria de los sentidos”, Vicente Amigo; “Vengo caminando”, Diego Guerrero; “Vengo conmigo”, Las Migas; “Se llama flamenco”, José Mijita; “Directo en el Círculo Flamenco de Madrid”, Tomasa La Macanita y Manuel Valencia.

JAZZ

—Mejor álbum de jazz latino: “Hybrido / From Rio to Wayne Shorter”, Antonio Adolfo; “Bajo mundo”, Oskar Cartaya; “Dance of Time”, Eliane Elias; “Mr. EP – A Tribute to Eddie Palmieri”, Charlie Sepúlveda & The Turnaround; “Típico”, Miguel Zenón.

CRISTIANA

—Mejor álbum cristiano (en español): “Generación radical”, Barak; “Momentos”, Alex Campos; “Tu amor”, Gabriela Cartulano; “Sol detente”, Álvaro López & ResQBand; “Confío”, Jaci Velásquez.

—Mejor álbum cristiano (en portugués): “Acenda a sua luz”, Aline Barros; “Piano e voz, amigos e pertences 2”, Paulo César Baruk & Leandro Rodrigues; “Ao vivo em Israel”, Fernanda Brum; “Clareou”, Padre Fábio de Melo; “Incomparável”, Bruna Karla; “Memórias”, Eli Soares.

LENGUA PORTUGUESA

—Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: “AnaVitória”, AnaVitória; “Boogie naipe”, Mano Brown; “Troco Likes ao vivo: Um filme de Tiago Iorc”, Tiago Iorc; “Tudo nosso”, Jamz; “A danada sou eu”, Ludmilla.

—Mejor álbum de rock en lengua portuguesa: “Brutown”, The Baggios; “Aveturas II”, Blitz; “Boca”, Curumin; “MM3”, Metá Metá; “Jardim – Pomar”, Nando Reis.

—Mejor álbum de samba/pagode: “+ Misturado”, Mart’nália; “Na luz do samba”, Luciana Mello; “Alma brasileira”, Diogo Nogueira; “Delírio no circo”, Roberta Sá; “Samba Book: Jorge Aragão”, varios artistas.

—Mejor álbum de música popular brasileña: “Dos navegantes”, Edu Lobo, Romero Lubambo, Mauro Senise; “DNA musical”, Alexandre Pires; “Silva canta Marisa”, Silva; “Até pensei que fosse minha”, António Zambujo; “Zanna”, Zanna.

—Mejor álbum de música sertaneja: “Daniel”, Daniel; “(…)”, Day & Lara; “1977”, Luan Santana; “Realidade ao vivo em Manaus”, Marília Mendonça; “Live”, Simone & Simaria.

—Mejor álbum de música de raíces brasileñas: “Batom bacaba”, Patricia Bastos; “No embalo do”, Pinduca; “Canta o nordeste”, Trio Nordestino; “Ascensão”, varios artistas; “Ao vivo – Melodias do Sertão”, Bruna Viola; “Chamamé”, Yangos.

—Canción en lengua portuguesa: “Nocturna (nada de novo na noite)”, Marisa Monte, Silva & Lucas Silva, compositores (Silva con Marisa Monte); “Pé na areia”, Cauique, Diogo Leite y Rodrigo Leite, compositores (Diogo Nogueira); “So posso dizer”, Nando Reis, compositor (Nando Reis); “Trevo (TU)”, Ana Caetano y Tiago Iorc, compositores (AnaVitória con Tiago Iorc); “Triste, louca ou má”, Francisco, El Hombre, compositor (Francisco, El Hombre).

NIÑOS

—Mejor álbum de música para niños: “¡Churro!”, Mariana Baraj; “¡Viva mi planeta 2!”, Cantajuego; “Gracias”, Cepillín; “Queridos (en vivo)”, Luis Pescetti; “Aprendendo ritmos da América”, Sophia; “Marc Anthony for Babies”, varios artistas.

CLÁSICA

—Mejor álbum de música clásica: “Alta gracia”, Nathalie Peña Comas; “Dixit Dominus: Vivaldi, Mozart, Handel”, Jordi Savall; “Horacio Gutiérrez Plays Chopin & Schumann”, Horacio Gutiérrez; “Música de composiciones costarricenses Vol. 2”, Eddie Mora dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica; “Textures from the North of South”, In-Hong Cha dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Venezuela.

—Mejor obra/composición clásica contemporánea: “Ave María”, Manuel Tejada, compositor (Nathalie Peña Comas); “Azucena”, Hebert Vásquez, compositor (Susan Narucki); “Nene”, Diego Schissi, compositor (Sibelius Piano Trio); “Recordatio”, Aurelio de la Vega, compositor (Anne Marie Ketchum); “Sonata del Decamerón negro”, Leo Brouwer, compositor (Mabel Millán); “Sonata for Viola and Piano”, Flavio Chamis y André Mehmari, compositores (André Mehmari & Tatjana Chamis).

DISEÑO DE EMPAQUE

—Mejor diseño de empaque: “El orisha de la rosa”, Carlos Dussán, Juliana Jaramillo, Juan Felipe Martínez y Claudio Roncoli, directores de arte (Magín Díaz); “Na medida do impossível ao vivo no inhotim”, André Coelho y Mariana Hardy, directores de arte (Fernanda Takai); “Pirombeira”, Lia Cunha, directora de arte (Pirombeira); “Sol”, Barão Di Sarno & Ciça Góes, directores de arte (Gustavo Galo); “Três no Samba”, Fabio Prata, director de arte (André Mehmari, Eliane Faria & Gordinho do Surdo).

PRODUCCIÓN

—Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “Alas canciones”, Guillermo Bonetto, Nahuel Giganti, My-TBeats y Pedro Pearson, ingenieros; Pedro Pearson, mezclador; Pedro Pearson, ingeniero de mastering (Los Cafres); “Dance of Time”, Rodrigo de Castro Lopes, ingeniero; Pete Karam, mezclador; Paul Blakemore, ingeniero de mastering (Eliane Elias); “Ilusión”, Craig Parker Adams y Gabe Roth, ingenieros; Juan Pablo Berreondo y Gabe Roth, mezcladores; JJ Golden, ingeniero de mastering (Gaby Moreno); “Mis planes son amarte”, Josh Gudwin, mezclador; Tom Coyne, ingeniero de mastering (Juanes); “Zanna”, Moogie Canazio, ingeniero y mezclador; Moogie Canazio, Carlos De Andrade y Ricardo Dias, ingenieros de mastering (Zanna).

—Productor del Año: Eduardo Bergallo; Eduardo Cabra; Moogie Canazio; Hamilton de Holanda, Marcos Portinari, Daniel Santiago; Armando Manzanero.

VIDEO

—Mejor video musical versión corta: “Soy yo”, Bomba Estéreo; Torben Kjelstrup, dirección; The Woerks, producción. “Despacito”, Luis Fonsi con Daddy Yankee; Carlos R. Perez, dirección y producción.

“Sincericidio”, Leiva; Zipi, dirección; Blur Films, producción. “Los charcos”, Dani Martín; Daniel Etura, dirección, Wonder, producción. “Desencuentro”, Residente con Soko; Residente, dirección; Adiela Marie, producción.

—Mejor video musical versión larga: “MTV Unplugged”, Miguel Bosé; Miguel Roldán, dirección; Luis Roberto López, producción. “Primera fila”, Bronco; Diego Álvarez, dirección; Gastón Etchechoury y Miguel Tafich, producción. “Semblanza”, Guaco; Alberto Arvelo, dirección; Gilberto Aguado, Gustavo Aguado, Luis Fernando Borjas, Gabriela Camejo, Victor Márquez y Juan Carlos Salas, producción. “Mis planes son amarte”, Juanes; Kacho López, dirección; María Tristana Robles, producción. “Musas, el documental”, Natalia Lafourcade; Bruno Bancalari, dirección; Juan Pablo López Fonseca, producción.