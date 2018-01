Jessica Chastain: ‘Viene un cambio mayor” a Hollywood

Chastain predijo que habrá cambios en lo que ella calificó como un “sistema fallido” en Hollywood.

La inauguración del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, la primera gala de Hollywood en el año, incluyó una visita de la Mujer Maravilla Gal Gadot y la promesa de Jessica Chastain sobre un “cambio mayor” que está por venir en la manera en la que las mujeres son tratadas en la industria.

Actores como Gary Oldman, Holly Hunter y Sam Rockwell también viajaron al desierto el martes por la noche para la gala inaugural de la 29ª edición del festival, una ceremonia que no se transmite por televisión y ofrece la oportunidad para los agasajados de reunirse con amigos, prepararse para los Globos de Oro y promover películas alabadas por la crítica pero que han sido poco vistas.

En su discurso ante el público reunido para una cena en el centro de convenciones de la ciudad, Chastain predijo que habrá cambios en lo que ella calificó como un “sistema fallido” en Hollywood. La estrella de “Molly’s Game” era una de varias actrices en la ceremonia que apoyaban la recientemente anunciada coalición contra el acoso Time’s Up.

“Un cambio mayor está por venir y el cambio es bueno, el cambio es necesario”, dijo. “Debemos ser mejores y lo haremos”.

La actriz de 40 años se conmovió al recordar su primer viaje al festival hace cinco años, y contó que espió a Gary Oldman mientras estaba comiendo su almuerzo.

Oldman también regresó al festival y fue honrado por su papel principal en “Darkest Hour”. El actor británico de 59 años fue quizá quien generó más aplausos de la noche cuando le dijo al público que él y su esposa planeaban vivir permanentemente en Palm Springs.

“Así que se siente un poco como si a un chico local le fuera bien”, dijo con una sonrisa ladina.

Gasdot parecía tratar de controlar las lágrimas cuando subió al escenario junto a la directora de “Wonder Woman”, Patty Jenkins.

“Estoy bailando en mi por dentro”, dijo al público la actriz israelí de 32 años, quien profesó su admiración por Jenkins. Gadot bromeó con la directora y le dijo: “Te vas a cansar de mí” cuando comience este año la filmación de la secuela.

Al igual que Gadot, el novato Timothee Chalamet fue reconocido como un astro en ascenso por el festival. El actor de 22 años notó la diferencia en la taquilla entre su película, “Call Me By Your Name”, y la exitosa cinta de superhéroes de Gadot.

“Tu película ha hecho literalmente 250 veces más dinero que la mía. Así que me siento un poco inseguro, descalificado para estar ahí, pero está bien”, dijo. Chalamet también agradeció a la esposa Armie Hammer, su coestelar en ese romance gay quien “me dejó arrastrarme encima de su esposo por dos meses”.