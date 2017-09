Entregan Tumi USA Award 2017

C

omo parte de las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana el fin de semana pasado se entregaron en Miami, Florida, los valiosos premios anuales Tumi USA Award 2017, con los que se rinde tributo y reconocimiento a la contribución de los inmigrantes peruanos e hispanos a la cultura de Estados Unidos.

La ceremonia de esta XXII Edición del Tumi USA Award tuvo lugar en el Ashe Theatre del Hyatt Regency el sábado 23 de septiembre, en un acto solemne durante el cual se distinguió a 40 destacados hombres y mujeres que residen en 13 estados de la nación. Además se entregaron becas de estudios a 12 jóvenes de diversos estados.

Entre los galardonados con el Tumi USA Award 2017 estuvo el Dr. Javier E. Paino, en la categoría Lifetime Achievement Award, un cirujano neurólogo peruano que hoy es considerado una eminencia científica en Estados Unidos.

Asimismo, el empresario Johnny Yataco Carrión, presidente del directorio de Washington Hispanic Newspaper, recibió la prestigiosa distinción en la categoría Second Generation, por resaltar la cultura y la gastronomía peruana con el evento Taste of Peru – Washington DC y liderar un grupo de compañías que sirven a la comunidad y generan puestos de trabajo.

Otras personalidades premiadas fueron Juan Carlos Mathews, en la categoría Outstanding Lifetime Achievement Award, por su labor como viceministro de Mype e Industria del Perú, Director de Exportaciones (PROMPERU) y Director Ejecutivo de PROMPEX; Silvia Vásquez Lavado, primera mujer peruana que llegó a la cumbre del Monte Everest, la montaña más alta del mundo; y Kevin Simauchi, un joven con desempeño académico sobresaliente en EEUU y que además impulsa un proyecto comunitario en Perú enfocado en niños con necesidades especiales.

El abogado Charles H. Kuck se hizo merecedor al Tumi USA Award 2017 en la categoría Supportive Colaborator of Peru. Junto con su esposa Jenniffer Kuck ayuda financieramente al mantenimiento de un orfanato en Cusco desde hace 20 años. Y el Special Award fue para la artista Julie Freund, de vasta trayectoria como cantante y compositora en el Perú.

La lista se completa con:

-Profesionales: Juan Márquez (Utah), Luis Fernando Bravo (New York), Dr. Federico Martínez (Florida), Dra. Olga Lattarulo (Massachusetts), Dr. Efraín Flores (Illinois), Dr.Erick Osaka (Washington, DC).

-Empresarios: Eva Cadena (Illinois), José Reátegui (Connecticut) y Fernando González-Ganoza (Florida).

-Arte y Cultura: Jessica Loyaga (Illinois), Rubén Pachas (Illinois), Paul Hoyle (Florida) y Cristhian Esquivel (España).

-Homenaje a la Mujer Peruana: Luz Pereyra (New York), Lilia Yolanda Leib (Florida), Jackelynne Silva (Connecticut), Karen Falla (Texas) y Liliana Escalante (California).

-Ciudadano: Sonia Salcedo (Massachusetts) y Mario López (New Jersey).

-Pioneros de la Inmigración Peruana: Alida Guzmán (Illinois), Doris Rodríguez-Platt (Oregon) y Hernolde Estrada (New York).

-New Generation: Diulio Correa (Maryland), Cindy Paola Ali (Virginia), Stephan Horler (Florida) e Isabel Acosta (Connecticut).